परभणीत सभामंडप कोसळला, ढिगाऱ्याखाली ३० ते ४० जण दबल्याची शक्यता, बचावकार्य सुरु

परभणी जिल्ह्यातील मानवत तालुक्यात शनिवारी दुपारी मोठी दुर्घटना घडली. यशवाडी येथील प्रसिद्ध हनुमान मंदिरातील सभामंडप अचानक कोसळल्याने एकच गोंधळ उडाला. प्राथमिक माहितीनुसार, ढिगाऱ्याखाली ३० ते ४० भाविक अडकल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत असून त्यांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी प्रशासनाकडून युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू करण्यात आले आहे..शनिवार असल्याने मंदिरात दर्शनासाठी मोठ्या संख्येने भाविकांनी गर्दी केली होती. त्याचवेळी अचानक सभामंडपाचा काही भाग कोसळल्याने अनेक जण ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. घटनेनंतर परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झाले असून बचावकार्य सुरु करण्यात आलं आहे. .Pali Bus Stand : पाली बसस्थानक नूतनीकरणासाठी मनसेचे परिवहन मंत्र्यांना मनसेचे साकडे; वेळेत काम सुरू न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा.घटनेची माहिती मिळताच जिल्हा प्रशासन, पोलीस यंत्रणा आणि आरोग्य विभागाचे अधिकारी तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले आहे. रुग्णवाहिका आणि आपत्कालीन पथकेही तैनात करण्यात आली असून ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्यांचा शोध घेण्याचे काम सुरू आहे..Deglur Shahajinagar bus stand delay: देगलूर शहाजीनगर बसस्थानकाचे नूतनीकरण दीड वर्षांपासून रखडले; पावसाळ्यापूर्वी काम पूर्ण न केल्यास कंत्राटदारावर कडक कारवाईचा इशारा.या दुर्घटनेवर जिल्ह्याच्या पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर स्वतः लक्ष ठेवून आहेत. त्यांच्या निर्देशानुसार संबंधित सर्व यंत्रणांना तात्काळ घटनास्थळी रवाना करण्यात आले आहे. बचावकार्य पूर्ण होईपर्यंत प्रशासनाकडून परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.