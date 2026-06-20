महाराष्ट्र बातम्या

परभणीत सभामंडप कोसळला, ढिगाऱ्याखाली ३० ते ४० जण दबल्याची शक्यता, बचावकार्य सुरु

ढिगाऱ्याखाली ३० ते ४० भाविक अडकल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत असून त्यांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी प्रशासनाकडून युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू करण्यात आले आहे.
Parbhani Mandap Collapse

Parbhani Mandap Collapse

esakal

Shubham Banubakode
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परभणी जिल्ह्यातील मानवत तालुक्यात शनिवारी दुपारी मोठी दुर्घटना घडली. यशवाडी येथील प्रसिद्ध हनुमान मंदिरातील सभामंडप अचानक कोसळल्याने एकच गोंधळ उडाला. प्राथमिक माहितीनुसार, ढिगाऱ्याखाली ३० ते ४० भाविक अडकल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत असून त्यांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी प्रशासनाकडून युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू करण्यात आले आहे.

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Parbhani