Pariksha Pe Charcha 2026: अभिमानास्पद क्षण! ‘परीक्षा पे चर्चा’मध्ये सांगलीच्या प्रणव भोसलेची पंतप्रधान मोदींसोबत थेट संवाद

Pariksha Pe Charcha With PM Modi: दिल्लीतील पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी झालेल्या "परीक्षा पे चर्चा" या विशेष उपक्रमात यंदा देशाच्या विविध भागांतून आलेल्या दहावीच्या विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थ्यांशी मनमोकळ्यापणाने संवाद साधण्याची ही सलग नववी वेळ ठरली. .या कार्यक्रमात यंदा महाराष्ट्राच्या सांगली जिल्ह्याचा विशेष सन्मान झाला. सांगलीच्या मिरज तालुक्यातील कळंबी येथील अजितराव घोरपडे विद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या दहावीतील विद्यार्थी प्रणव भोसले याची या उपक्रमासाठी निवड झाली. देशभरातून लाखो विद्यार्थ्यांनी अर्ज केलेल्या या प्रक्रियेतून केवळ मोजक्याच विद्यार्थ्यांना ही संधी मिळाली आहे.यंदा परीक्षा पे चर्चा २०२६ साठी तब्ब्ल ४.५ कोटी विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यामधून देशातील फक्त ३६ विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली असून, महाराष्ट्रातून प्रणव हा एकमेव प्रतिनिधी ठरला आहे..ग्रामीण भागातील शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याला थेट पंतप्रधानांसोबत दिल्लीमध्ये संवाद साधण्याची संधी मिळणे ही अत्यंत अभिमानाची बाब असल्याचं मत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केलें. या यशामुळे केवळ प्रणवच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना प्रेरणा मिळेल, असं त्यांनी सांगितलं..या कार्यक्रमासाठी प्रणवसोबत त्याच्या शाळेचे मुख्याध्यापक डी. एन. पाटील यांनाही निमंत्रण देण्यात आलं होतं. प्रणवच्या यशामागे असलेल्या त्याच्या पालकांचे, शिक्षकांचे आणि शाळेच्या संपूर्ण टीमचे मुख्यमंत्र्यांनी विशेष कौतुक केलं..पंतप्रधान मोदींसोबतच्या या संवादात विद्यार्थ्यांनी परीक्षांबाबत, भविष्यासंदर्भात आणि आयुष्यातील निर्णयांबाबत प्रश्न विचारले. त्यावर उत्तर देताना पंतप्रधानांनी विद्यार्थ्यांना अभ्यासासोबतच जीवनातील समतोल, आत्मविश्वास आणि देशाविषयीची जाणीव याचं महत्त्व समजावून सांगितलं. या भेटीत आयुष्याचं गणित आणि देशाचा व्यापक भूगोल उलगडून सांगणारा संवाद अनुभवायला मिळाला..