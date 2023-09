नवी दिल्ली : केंद्र सरकारनं बोलावलेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनावर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी खरमरीत प्रतिक्रिया दिली आहे. हे बारश्याचं की लग्नाचं निमंत्रण आहे? असा सवाल त्यांनी विचारला आहे. (Parliament Special Session Sanjay Raut scathing criticism also comment on India Vs Bharat name controversy)

हे नेमकं कसलं निमंत्रण?

राऊत म्हणाले, सरकारनं अचानक विशेष अधिवेशन का बोलावलं आहे? फक्त अनन्यसाधारण परिस्थितीतच अधिवेशन बोलावलं जातं. हे निमंत्रण बारश्याचं आहे का? लग्नाचं आहे का? मोदींच्या वाढदिवस साजरा केला जातोय? की भाजपचा निरोप समारंभ आहे? या अधिवेशनाचा नक्की अजेंडा काय आहे. हे काय सुरू आहे देशात? (Latest Marathi News)

देशात मणिपूरमध्ये हिंसाचार सुरू आहे, बेरोजगारी आहे, चीन देशात घुसलेला आहे, असे अनेक प्रश्न आहेत. सोनिया गांधी केंद्र सरकारला याबाबत पत्र लिहिणार आहेत. महाराष्ट्रात मराठा, धनगर आरक्षणाचा, दुष्काळाचा प्रश्न पेटलेला आहे. (Marathi Tajya Batmya)

इंडिया नाव बदलणं हा फ्रॉड

देशाचं इंडिया नाव रद्द करण्यात येऊन केवळ भारत हेच नाव ठेवण्याची चर्चा सुरु आहे. हा एक फ्रॉड आहे. आम्ही इंडिया आघाडी स्थापन केल्यापासून सरकारला भीती वाटत आहे, घटनेतील नावाबद्दल भीती वाटत आहे. हा कद्रुपणा आहे, अशा शब्दांत राऊत यांनी मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला.