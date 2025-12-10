महाराष्ट्र बातम्या

Parth Pawar: ''पार्थ पवारांवर अजून गुन्हा का दाखल नाही?'', हायकोर्टाने स्वतःहून विचारलं; ''हे तेच का उपमुख्यमंत्र्यांचे चिरंजीव..''

High Court questions absence of FIR against Parth Pawar: न्यायमूर्तींनी स्वतःहून पार्थ पवार यांच्याबद्दल विचारल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. भविष्यात पार्थ यांच्यावर कारवाई होते की नाही, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे.
संतोष कानडे
Pune mundhwa land case: मुंढवा जमीन प्रकरणात पोलिसांनी शीतल तेजवानीला ३ डिसेंबर रोजी अटक केली होती. तेजवानीच्या वकिलांनी दुसऱ्या एफआयआरसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या सुनावणीच्या दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी स्वतःहून पार्थ पवारांबद्दल सरकारी पक्षाकडे विचारणा केली.

