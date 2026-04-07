काँग्रेसच्या डाऊनफॉलचं विधान, परिपक्वतेवरून आजोबा पवारांनी पार्थचे टोचले कान; काँग्रेसनं म्हटलं, कृतघ्न मुलगा

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते पार्थ पवार यांनी काँग्रेसचा डाऊनफॉल सुरू झालाय असं विधान केल्यानं नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. बारामती पोट निवडणुकीत बिनविरोधची विनंती केल्यानंतरही सुनेत्रा पवार यांच्याविरोधात काँग्रेसनं उमेदवार मैदानात उतरवलाय. याच मुद्द्यावर पार्थ पवार यांनी नाराजी व्यक्त करत विधान केलं होतं. ते म्हणाले होते की, काँग्रेसनं उमेदवार उतरवणं म्हणजे त्यांच्या महाराष्ट्रातील डाऊनफॉलची सुरुवात आहे. दरम्यान, या विधानावर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते शरद पवार यांनी पार्थ पवार यांचे कान टोचलेत. Congress Hits Back After Parth Pawar Comment.पार्थ पवार यांनी सुनेत्रा पवार यांचा अर्ज दाखल केल्यानंतर काँग्रेसबाबत केलेल्या विधानावर पत्रकारांनी शरद पवार यांना प्रश्न विचारला. या प्रश्नावर शरद पवार म्हणाले की, राजकारणात काही महत्त्वाच्या निर्णयावर विधान करण्यासाठी एक परिपक्वता लागते. ती किती आहे हे मी आज सांगू शकत नाही. शरद पवार यांनी ही प्रतिक्रिया देताना पार्थ पवार यांना जबाबदारीने विधान करण्याचा सल्ला अप्रत्यक्षपणे दिला असल्याचं म्हटलं जातंय..काँग्रेसचं उत्तरकाँग्रेसनंही पार्थ पवार यांच्या विधानावर सडेतोड उत्तर दिलंय. धड भाषणही देता न येणाऱ्या आणि कुटुंबाच्या पूर्वपुण्याईवर खासदार झालेल्या मुलाने असं बोलणं जास्तच नाही का? वडिलांच्या अपघाती मृत्यूनंतर घोटाळ्यातल्या चौकशीतून बचावासाठी शांत राहणाऱ्या अन् महाशक्तीसमोर सरेंडर झालेल्या कृतघ्न मुलाने काँग्रेसबद्ल न बोललेलं बरं अशा शब्दात काँग्रेसनं प्रतिक्रिया दिलीय..कर्नाटक सरकारने या मुलाच्या वडिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी एफआयआर दाखल केला, बारामतीत काँग्रेस उमेदवार याच अपघाताचा एफआयआर दाखल करा माघार घेऊ म्हणतायत यावरही कृतघ्न मुलाने बोलायला हवं असंही काँग्रेसनं ट्विटमध्ये म्हटलंय..काय म्हणाले होते पार्थ पवार?बारामती पोटनिवडणुकीबाबत माझं कुणाशी बोलणं झालं नाही. काँग्रेसला कळायला हवं काय करायचं ते. त्यांच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाबाबत मला माहिती नाही. सर्व मोठे लोक असून त्यांना काय चाललंय माहिती आहे. त्यांनी विचार केला असेल तर करू द्या. मात्र नंतर त्यांना काय त्रास होईल महाराष्ट्रात ते दिसेल. फक्त मला वाईट वाटतंय की काँग्रेसचा महाराष्ट्रात डाऊनफॉल सुरू झालाय अशी प्रतिक्रिया पार्थ पवार यांनी दिली होती.