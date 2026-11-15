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MPSC Success Story: अंबवडे ते IIT मद्रास अन् MPSC मध्ये यश; परवेज मुलाणी यांची सहाय्यक नगर रचनाकारपदी निवड, जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी

Parvez Mulani Selected as Assistant Town Planner Through MPSC: अंबवडेच्या तरुणाची मोठी भरारी! परवेज मुलाणी यांची इचलकरंजीत सहाय्यक नगर रचनाकारपदी नियुक्ती
MPSC Success Story Parvez Mulani From Ambawade Secures Assistant Town Planner Post in Ichalkaranji After IIT Madras Education

MPSC Success Story Parvez Mulani From Ambawade Secures Assistant Town Planner Post in Ichalkaranji After IIT Madras Education

esakal

Sudhir Jadhav
Updated on

सातारा : जिद्द, मेहनत आणि उच्च शिक्षणाच्या जोरावर ग्रामीण भागातील तरुणही प्रशासकीय सेवेत आपला ठसा उमटवू शकतात, हे अंबवडे (ता. खटाव) येथील परवेज रफिक मुलाणी यांनी सिद्ध केले आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत यश संपादन करत त्यांची इचलकरंजी येथे सहाय्यक नगर रचनाकार (Assistant Town Planner) पदावर नियुक्ती झाली आहे. नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून त्यांना ही संधी मिळाली असून, त्यांच्या यशामुळे अंबवडे गावाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे.

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