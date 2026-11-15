MPSC Success Story: अंबवडे ते IIT मद्रास अन् MPSC मध्ये यश; परवेज मुलाणी यांची सहाय्यक नगर रचनाकारपदी निवड, जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी

सातारा : जिद्द, मेहनत आणि उच्च शिक्षणाच्या जोरावर ग्रामीण भागातील तरुणही प्रशासकीय सेवेत आपला ठसा उमटवू शकतात, हे अंबवडे (ता. खटाव) येथील परवेज रफिक मुलाणी यांनी सिद्ध केले आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत यश संपादन करत त्यांची इचलकरंजी येथे सहाय्यक नगर रचनाकार (Assistant Town Planner) पदावर नियुक्ती झाली आहे. नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून त्यांना ही संधी मिळाली असून, त्यांच्या यशामुळे अंबवडे गावाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...परवेज मुलाणी यांचे प्राथमिक शिक्षण अंबवडे येथे झाले. ग्रामीण भागातील शैक्षणिक वातावरणात शिक्षणाची पायाभरणी झाल्यानंतर त्यांनी आत्माराम विद्यामंदिर, ओगलेवाडी (ता. कऱ्हाड) येथे माध्यमिक शिक्षण पूर्ण केले. पुढील उच्च शिक्षणासाठी त्यांनी देशातील नामांकित भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT) मद्रास येथे प्रवेश घेतला..तेथील शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून प्रशासकीय सेवेत जाण्याचे ध्येय गाठण्यासाठी प्रयत्न केले. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत मिळविलेल्या यशामुळे त्यांची सहाय्यक नगर रचनाकार पदावर निवड झाली आहे. इचलकरंजी येथे नियुक्ती मिळाल्याने त्यांच्या शैक्षणिक आणि व्यावसायिक प्रवासातील महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाला आहे..Success Story: दिवसा शिक्षण, रात्री सफाईचे काम; जिद्दीने मिळवली सूक्ष्मजीवशास्त्राची पदवी, कोथरूडच्या रेश्माचा प्रेरणादायी प्रवास...\rपरवेज हे केंद्रप्रमुख रफिक मुलाणी यांचे चिरंजीव आहेत. त्यांच्या या यशाबद्दल अंबवडे परिसरातून आनंद व्यक्त होत असून, विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी त्यांचे अभिनंदन करून पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.