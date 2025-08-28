Raigad News: तुटलेल्या बोटी अन्..., जलप्रवास, बंदरामध्ये प्रवाशांची कुचंबना; सेवा अद्यावत करण्याची मागणी

उरण : देशात जलवाहतूक वाढण्यासाठी केंद्र सरकार नव-नवीन योजना राबवत आहे. परंतु वर्षानुवर्षे सूरू असलेल्या मोरा ते भाऊचा धक्का, करंजा ते रेवस जल प्रवाशांना विविध समस्यांचा सामना करावा लागत असल्याने प्रवाशांत संताप व्यक्त केला जात आहे..उरण मोरा-ते मुंबई भाऊचा धक्का तसेच उरण करंजा ते रेवस या जलप्रवासात गेल्या पन्नास ते साठ वर्षांपासून दररोज शेकडो प्रवासी प्रवास करत आहेत. मात्र प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून कोणताही भर दिलेला नाही. वर्षानुवर्ष एकाच ठेकेदाराकडे प्रवासी लॉन्च ठेका असल्याने जुन्याच झालेल्या प्रवासी बोटी चालवल्या जात आहेत. त्या अनेक वेळा बंद पडण्याच्या घटना ही घडल्या आहेत. मात्र प्रशासन कोणत्याही प्रकारचे अद्यावतपणा जल प्रवासात केले जात नाही..Drone Ban: आता ड्रोन उडवाल तर खबरदार..., दोन महिने वापरास बंदी; कारण आलं समोर.बोटीमध्ये प्रवाशांना बसण्यासाठी असलेले बाकडे हे तुटलेल्या अवस्थेत असतात. त्याच बोटी दुरुस्त करून वर्षनुवर्षे वापरल्या जात आहेत. अशा बोटीतून प्रवास करणे प्रवाशांच्या जीवावर बेतले जात आहे. बोटी येण्याजण्याच्या वेळामध्ये सातत्यपणा नसल्याने प्रवाशांना नोकरी वर जाण्यासाठी विलंब होत असल्याच्या तक्रारी प्रवाशी संघटनेने अनेकवेळा लेखी स्वरूपात मंत्री महोदय तसेच अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत..तसेच नेहमी प्रवास करणारे पास धारक यांना पावसाळ्यात सवलत देण्याची ही मागणी केली आहेत. मात्र याकडे अधिकाऱ्यांकडून दुर्लक्ष केले जात. या प्रवाशांना उद्भवणाऱ्या अनेक समस्यामुळे प्रवाशी संख्या दिवसेदिवस घटत चालली आहे. एकेकाळी याच मार्गांवर प्रवाशी संख्या मोठया प्रमाणात होती. त्यामुळे शासनाने या मार्गांवर अद्यावत सेवा उपलब्ध करण्याची मागणी होत आहे..स्वच्छता गृहांची वानवाकरंजा-रेवस तर प्रवाशांच्या सोयी साठी बंदरावर शौचालय आणि स्वच्छता गृह उभारण्यात आले होते मात्र या शौचालयाच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाली असून हे शौचालय जवळ जवळ बंद पडले आहे. त्यामुळे प्रवाशांची विशेष करून महिला प्रवाशांची मोठी कुचंबना होते. मोरा बंदरात असणाऱ्या शौचालयाची अवस्था देखील गंभीर असून या शौचालयाबाहेर वाहनांसाठी पार्किंग ठेवल्यामुळे शौचालयासमोर मोठ्या प्रमाणात वाहने उभी केली जातात त्यामुळे शौचालयात प्रवाशांना जाणे मुश्किल होते. तसेच शौचालयात पाणी नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात अस्वछतेचा सामना करावा लागत असून परिसरात मोठी दुर्गंधी पसरते..जगातील पहिली छत्री कुठे बनवली गेली? इतिहास किती जुना आहे?.प्रवाशी निवारा शेडकरंजा-रेवस तर सेवच्या प्रवाशांसाठी जेट्टी परिसरात निवारा शेड नसल्याने उन्हाळ्यात आणि पावसाळ्यात प्रवाशांना उघड्यावरच बोटीची वाट पहात ताटकळत राहवे लागते. त्यामुळे विशेष करून वृद्ध, महिला, लहान मुले आणि गर्भवती महिलांचे मोठे हाल होतात..गालाची समस्या कायममोरा परिसरातील गाळ काढण्यासाठी करोड रुपये खर्च करण्यात आले. मात्र गालाची समस्या आजही कायम आहे.ठेकेदारकडून गाळ काढल्यानंतर तो जवळच टाकल्याने पुन्हा गाळ जैसे थे राहतो. आजही सकाळी प्रवाशी बोट गालात रुतली होती..दरम्यान, अशा अनेक समस्यांना निर्माण होत आहेत. या मार्गांवर अद्यावत बोटीची सुविधा करुन प्रवाशांना निर्माण होणाऱ्या समस्याकडे शासन स्तरावर लक्ष केंद्रित करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे..आम्ही सातत्याने या मोरा मार्गांवरून मुंबईकडे प्रवास करीत आहे आज पंचवीस वर्षानंतर ही प्रवासमध्ये कोणताही अद्यावत पणा आला नाही. त्याच बोटी दुरुस्त करून चालविल्या आहेत. प्रवाशांना कोणत्याही सुविधा मिळत नाहीत. प्रवाशी घटू लागले आहेत. बोटी वेळेवर नसल्याने ही त्रास होतो.- दत्ता पुरो, उरण ते मुंबई प्रवासी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.