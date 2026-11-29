Pavitra Portal Teachers Training : राज्यात 'पवित्र पोर्टल'मार्फत निवड झालेल्या तब्बल ९,६९२ नवनियुक्त शिक्षकांना शालेय शिक्षणातील नव्या बदलांची ओळख करून देण्यासाठी राज्य सरकारकडून विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. .या सात दिवसांच्या प्रशिक्षणाचे उद्घाटन गुरुवारी (३ डिसेंबर) मुंबई येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत होणार असल्याची माहिती राज्याचे शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली. या वेळी महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे (SCERT) संचालक मंगेश जोशी आणि सहसंचालक कमलादेवी आवटे उपस्थित होते..व्हीप म्हणजे काय? सभागृहातील नियम जाणून घ्या.NEP & Evaluation Focus : नवनियुक्त शिक्षकांचे शैक्षणिक प्रशिक्षण पूर्ण होऊन बराच कालावधी लोटला असून, दरम्यानच्या काळात शालेय शिक्षणात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची (NEP) अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्यामुळे बदललेला अभ्यासक्रम, नवी पाठ्यपुस्तके, अध्यापनाच्या आधुनिक पद्धती आणि विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापन प्रक्रियेशी शिक्षकांना जुळवून घेता यावे, यासाठी हे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले असल्याचे सिंह यांनी स्पष्ट केले..प्रशिक्षणात कोणत्या बाबींवर असणार विशेष भर?या प्रशिक्षणामध्ये शिक्षकांची अध्यापन क्षमता विकसित करण्यावर भर दिला जाणार असून, प्रत्यक्ष कृती व अनुभवातून शिकवण्याच्या पद्धती तसेच कौशल्य, क्षमता आणि व्यावसायिकतेवर आधारित शिक्षण शैलीचे मार्गदर्शन केले जाईल. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचे मूल्यमापन कसे करावे, याचेही धडे शिक्षकांना मिळणार आहेत. यासोबतच शाळा प्रवेशोत्सव, पहिले पाऊल, निपुण महाराष्ट्र आणि शाळा गुणवत्ता मूल्यांकन व आश्वासन आराखडा या राज्यस्तरीय उपक्रमांची माहिती दिली जाणार असून, उत्कृष्ट शाळांचे उपक्रम आणि यशस्वी शिक्षकांचे अनुभवही मांडले जातील..Delimitation Bill Row : स्टॅलिन यांची मनधरणी करण्यासाठी सोनिया-राहुल गांधी चेन्नईत; 'तामिळनाडूच्या हिताशी तडजोड नाही' म्हणत डीएमके प्रमुखांचे मोठे संकेत.शिक्षक गुणगौरव पुरस्कारांची संख्या १०९ वरून १२३ वरदरम्यान, यंदा क्रांतिज्योती सावित्रीमाई फुले शिक्षक गुणगौरव पुरस्कारांची संख्या १०९ वरून १२३ करण्यात आली असून, कला आणि क्रीडा शिक्षकांसाठी विभागस्तरावर प्रत्येकी आठ पुरस्कार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मधील या पुरस्कारांचे वितरणही ३ डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होणार आहे. .या पुरस्कारांसाठी आलेल्या २,७५८ अर्जांमधून जिल्हा निवड समित्यांनी शाळाभेट, मुलाखत आणि पडताळणीनंतर २९३ नावांची शिफारस राज्य समितीकडे पाठवली होती; त्यातून २५ ऑगस्टच्या बैठकीत १२३ शिक्षकांची अंतिम निवड करण्यात आली. नवनियुक्त शिक्षकांना प्रेरणा मिळावी म्हणून काही पुरस्कारप्राप्त शिक्षकही या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.