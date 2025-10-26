Gopal Badne : मोठी बातमी ! फलटणमधील महिला डॉक्टर प्रकरणातील मुख्य आरोपी पीएसआय गोपाळ बदने पोलिस ठाण्यात हजर, म्हणाला- मी प्रामाणिक...

Summaryबदने याने पोलिसांना चकवा देत कालपासून गुंगारा दिला होता.त्याचे मोबाईल लोकेशन पंढरपूर परिसरात आढळून आले होता.अखेर गोपाळ बदने स्वतःहून फलटण पोलीस ठाण्यात हजर झाला आहे..सातारा जिल्ह्यातील फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर महिलेच्या आत्महत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी निलंबित पीएसआय गोपाळ बदने फलटण पोलीसांच ठाण्यात हजर झाला आहे.महिला डॉक्टरने आत्महत्या केल्यानंतर मुख्य आरोपी गोपाळ बदने फरार झाला होता तर दुसरा आरोपी प्रशांत बनकर याला पोलिसांनी अटक केली होती. बदने याने कालपासून गुंगारा दिला.ला अटक करण्यासाठी पोलिसांची चार पथके तैनात करण्यात होती. त्याचे लोकेशन पंढरपूर असल्याचे आढळून आले. मात्र त्याआधीच तो स्वत:हून फलटण पोलिस ठाण्यात हजर झाला आहे. . शनिवारी रात्री गोपाळ बदने याने स्वत:हून फलटण शहर पोलीस ठाण्यात हजर झाला. त्याला वैद्यकीय चाचणीसाठी रुग्णालयात नेण्यात आले. गोपाळ बदने याला आज कोर्टात हजर करण्यात येणार आहे. गोपाळ बदने याने पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केल्यानंतर प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. मी प्रामाणिक आहे. कोर्ट जो काही निर्णय देईल त्यावर माझा विश्वास आहे. माझा पोलीस प्रशासनावरही विश्वास आहे, असे गोपाळ बदने याने म्हटले. .Satara Doctor Women Case: महिला डॉक्टरवर राजकीय आणि पोलिसांचा दबाव, आत्येभावाचा मोठा गौप्यस्फोट | Sakal News.काय आहे प्रकरण ? फलटण मधील उपजिल्हा रुग्णालयात कार्यरत असणाऱ्या महिला डॉक्टरने एका नामांकित हॉटलेमध्ये गळफास घेऊन जीवन संपविले तिने हातावर सुसाईड नोट लिहिली होती. यामध्ये पीएसआय गोपाळ बदने आणि प्रशांत बनकर हे दोघे आपल्या आत्महत्येसाठी कारणीभूत असल्याचे डॉक्टर तरुणीने म्हटले होते. तसेच पीएसआय गोपाळ बदने याने आपल्यावर चारवेळा लैंगिक अत्यारा केल्याचेही केल्याचेही तिने नोटमध्ये म्हटले होते. .FAQs प्रश्न 1: गोपाळ बदने कोण आहे? 👉 तो फलटणमधील महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी आणि निलंबित पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) आहे.प्रश्न 2: महिला डॉक्टरने आत्महत्या का केली? 👉 तपासानुसार, तिच्यावर झालेल्या मानसिक छळामुळे तिने आत्महत्या केल्याची शक्यता व्यक्त केली जाते.प्रश्न 3: गोपाळ बदने किती दिवसांपासून फरार होता? 👉 आत्महत्येनंतर तो काही दिवस पोलिसांपासून फरार होता.प्रश्न 4: प्रशांत बनकर कोण आहे?(Who is Prashant Bankar?)👉 या प्रकरणातील दुसरा आरोपी असून त्याला पोलिसांनी आधीच अटक केली आहे.प्रश्न 5: बदनेला पोलिसांनी पकडलं का तो स्वतः आला? 👉 तो स्वतःहून फलटण पोलीस ठाण्यात हजर झाला.प्रश्न 6: पुढे काय होणार आहे? 👉 पोलिसांकडून बदनेची चौकशी सुरू होईल आणि न्यायालयीन प्रक्रिया पुढे जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.