Phaltan Doctor Case : फलटणमधील डॉक्टर तरुणीच्या प्रकरणात पोलिस उपनिरीक्षकाचे निलंबन; फरार आरोपींचा शोध सुरु

Summary1️⃣ फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील तरुण महिला डॉक्टरने हॉटेलमध्ये आत्महत्या केली.2️⃣ मृत डॉक्टरच्या तळहातावर सुसाईड नोट लिहिल्याचे पोलिसांना आढळले.3️⃣ सुसाईड नोटमध्ये दोन पोलिस अधिकाऱ्यांवर लैंगिक अत्याचार आणि मानसिक छळाचे आरोप आहेत..फलटणमधील डॉक्टर तरुणीच्या आत्महत्येप्रकरणी पोलस उपनिरीक्षकाला निलंबित करण्यात आले आहे तसेच दोन्ही आरोपींच्या शोधासाठी पथक रवाना झाले आहेत. आरोपींना अटक लवकरच अटक करण्यात येईल अशी माहिती. कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक सुनील फुलारी यांनी दिली. .त्यांनी सांगितले की, या मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दोन नावे समाविष्ट आहेत आरोपीपैकी एक पोलिस उपनिरीक्षक आहे.निलंबनाचा आदेश निर्गमित केला आहे.या प्रकरणात सर्व तक्रारी नोंदवून घेण्यात आल्या आहेत. दोन्ही आरोपींच्या तपासासाठी पोलिस पथके रवाना झाली आहेत. पोलिस पुरावे घेऊनच तपास करत आहेत. आरोपींना लवकरात लवकर अटक करण्यात येणार असल्याचे फुलारी यांनी सांगितले. .काय आहे प्रकरण? साताऱ्यातील फलटण उपजिल्हा रुग्णालयात कार्यरत असलेल्या महिला डॉक्टरने एका हॉटेलमध्ये आत्महत्या केल्याने राज्यभर खळबळ उडाली आहे. मृत डॉक्टरने आत्महत्येपूर्वी तिच्या तळहातावर सुवाड नोट लिहिली आहे. यात तिने दोन पोलिस अधिकाऱ्यांवर लैंगिक अत्याचार आणि मानसिक छळाचे गंभीर आरोप केले आहेत.पोलीस उपनिरीक्षक बदनेने तिच्यावर वारंवार अत्याचार केला. तसेच पोलीस अधिकारी बनकर यांनी तिचा सलग चार महिने मानसिक छळ केला असल्याचा गंभीर आरोप तिने सुसाईड नोटमध्ये केला आहे. .FAQs प्र.१: आत्महत्या कुठे झाली? ➡️ फलटणमधील एका हॉटेलमध्ये ही घटना घडली.प्र.२: मृत महिला कोणत्या ठिकाणी कार्यरत होती? ➡️ ती साताऱ्यातील फलटण उपजिल्हा रुग्णालयात कार्यरत होती.प्र.३: सुसाईड नोटमध्ये काय लिहिले होते? ➡️ तिने दोन पोलिस अधिकाऱ्यांवर लैंगिक अत्याचार आणि मानसिक छळाचे आरोप केले होते.प्र.४: आरोपी कोण आहेत? ➡️ पोलिस उपनिरीक्षक बदने आणि पोलिस अधिकारी बनकर अशी नावे समोर आली आहेत.प्र.५: पोलिसांनी कोणती कारवाई केली आहे? ➡️ उपनिरीक्षकाला निलंबित केले असून दोन्ही आरोपींच्या अटकेसाठी पथक रवाना झाले आहे.प्र.६: या प्रकरणाची माहिती कोणत्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली? ➡️ कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक सुनील फुलारी यांनी ही माहिती दिली.