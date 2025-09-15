Photography Competition : पर्यटनस्थळे ‘क्लिक’ करा, पाच लाखांचे बक्षीस मिळवा; शंभूराज देसाई यांची माहिती

मुंबई - राज्यातील पर्यटन स्थळांचा प्रवासी छायाचित्रणांच्या माध्यमातून प्रचार व प्रसिद्धीसाठी ‘तुमच्या नजरेतून महाराष्ट्रातील पर्यटन स्थळे’ या उपक्रमाची घोषणा करण्यात आली आहे. प्रवासी छायाचित्रकारांच्या छायाचित्रांतील निवडक छायाचित्रातील प्रथम विजेत्याला पाच लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येईल, असे पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले. .‘सह्याद्री’ अतिथिगृह येथे महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाची १७५ वी संचालक मंडळाची बैठक झाली. यावेळी देसाई बोलत होते. पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव अतुल पाटणे, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक नीलेश गटणे उपस्थित होते..देसाई म्हणाले की, महाराष्ट्रातील पर्यटन स्थळांचे सौंदर्य, वैविध्य आणि सांस्कृतिक समृद्धी याची प्रचार व प्रसिद्धी मोठ्या प्रमाणात होण्यासाठी ‘तुमच्या नजरेतून महाराष्ट्रातील पर्यटन स्थळे’ हा उपक्रम राबवला जात आहे. या उपक्रमात जास्तीत जास्त पर्यटनप्रेमींनी सहभाग घ्यावा यासाठी प्रथम विजेत्याला अडीच लाखांऐवजी अडीच लाखांऐवजी पाच लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले..ते म्हणाले, की महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या अखत्यारितील सर्व रिसॉर्टची उत्पन्ननिहाय वर्गवारी करण्यात यावी. प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात येणाऱ्या पर्यटन सुरक्षा दल निर्मितीबाबत वाहने घेण्याच्या कार्यवाहीला गती देण्यात यावी. महामंडळामार्फत निवास कार्य, व्यवसाय विकास, प्रसिद्धी अशा कार्यक्षेत्रात नवीन उपक्रम हाती घेतले आहेत, त्यांना गती द्यावी..अशी होईल विजेत्यांची निवडराज्यातील पर्यटन स्थळांचा प्रचार व प्रसिद्धी होण्यासाठी ‘तुमच्या नजरेतून महाराष्ट्रातील पर्यटन स्थळे’ हा उपक्रम ‘एमटीडीसी’ मार्फत राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमात प्रवाशांनी घेतलेली निवडक छायाचित्रे ही ‘फोटो ऑफ द डे’, ‘फोटो ऑफ द मन्थ’, ‘फोटो ऑफ द इअर’ या श्रेणीमध्ये विभागणी करून समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध करण्यात येतील..डिजिटल फोटो गॅलरीमध्ये निवडक छायाचित्रकारांची माहिती प्रदर्शित केली जाईल. ‘फोटो ऑफ द इअर’ या श्रेणींसाठी नामवंत पर्यटन क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींच्या समितीकडून छायाचित्र निवडण्यात येतील. प्रथम विजेत्यांस ५ लाख रूपये, प्रथम उपविजेता - एक लाख रूपये, द्वितीय उपविजेता - ७५ हजार तर पाच उत्स्फुर्त पारितोषिके प्रत्येकी ५० हजार रुपये याप्रमाणे देण्यात येतील..‘फोटो ऑफ द मन्थ’ मधील विजेत्यांना दोन जणांसाठी तीन दिवस, दोन रात्री ‘एमटीडीसी’ रिसॉर्टमध्ये विनामूल्य राहता येईल. विजेत्यांची निवड समाजमाध्यमावरील मतदानावर आधारित निकषानुसार करण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.