''सुप्रिया आणि आम्ही देश सांभाळू, तुम्ही आशीर्वाद द्या, तब्येतीची काळजी घ्या''; PM मोदींचा शरद पवारांना फोन

PM Modi Calls Sharad Pawar: ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना पुण्यातील रुबी रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फोन करून त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली आहे. यावेळी मोदींनी शरद पवारांना तब्येतीची काळजी घेण्याचा आणि पुरेशी विश्रांती घेण्याचा सल्ला दिला. 'तुम्ही इतकी वर्ष देशाला मार्गदर्शन केलं आहे. आता सुप्रिया सुळे आहेत. सुप्रिया आणि आम्ही देश सांभाळू, तुम्ही फक्त आशीर्वाद द्या आणि मार्गदर्शन करा,' असं पंतप्रधान मोदी म्हणाल्याची माहिती समोर आली आहे. .शरद पवार यांचे निकटवर्तीय विठ्ठल मणियार यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आज सकाळी पंतप्रधान मोदींनी शरद पवार यांना फोन केला होता. यावेळी त्यांनी शरद पवार यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली. तसेच, आता त्यांनी स्वतःच्या तब्येतीकडे अधिक लक्ष द्यावं, असंही मोदींनी सांगितलं. देशाची काळजी घेण्यासाठी सुप्रिया सुळे तयार आहेत, त्यामुळे पवार यांनी विश्रांती घेऊन ठणठणीत राहावं, अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली..पवारांच्या राज्यसभेसाठी लेकीची फिल्डिंग! संजय राऊतांशी चर्चा, खर्गे आणि उद्धव ठाकरेंना भेटणार सुप्रिया सुळे.पंतप्रधानांनी फोन करून विचारपूस केल्याबद्दल शरद पवार यांनीही त्यांचे आभार मानले. यावेळी मोदींच्या बोलण्यावर पवार भावूक झाल्याचं विठ्ठल मणियार यांनी सांगितलं. 'मी प्रयत्न करतो,' अशी प्रतिक्रिया शरद पवार यांनी दिल्याचंही ते म्हणाले.दरम्यान, शरद पवार यांना सोमवारी पुण्यातील रुबी रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला. वातावरणातील बदलामुळे त्यांना कफ आणि अशक्तपणाचा त्रास जाणवत होता. त्यामुळे दोन दिवसांपूर्वी त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. गेल्या दोन दिवसांपासून डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली त्यांच्यावर उपचार सुरू होते..डॉक्टरांनी दिलेल्यामाहितीनुसार, शरद पवार यांची प्रकृती आता स्थिर आहे. त्यांच्यावर विविध तपासण्या करण्यात आल्या. सध्या कोणतीही गंभीर समस्या नसल्याचं डॉक्टरांनी स्पष्ट केलं आहे. प्रकृतीत सुधारणा झाल्यानंतर त्यांना घरी जाण्याची परवानगी देण्यात आली..Sharad Pawar health update : शरद पवारांचा बारामती दौरा अचानक रद्द, ब्रिच कँडी रुग्णालयात दाखल; सुप्रिया सुळेंची माहिती.रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर शरद पवार मुंबईतील सिल्वर ओक या निवासस्थानी आराम करणार आहेत. डॉक्टरांनी त्यांना पुढील आठ ते दहा दिवस पूर्ण विश्रांती घेण्याचा सल्ला दिला आहे. या काळात त्यांची कन्या आणि खासदार सुप्रिया सुळे त्यांच्यासोबत उपस्थित होत्या. सुप्रिया सुळे यांनीही यापूर्वी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून शरद पवार यांच्या प्रकृतीबाबत काळजी करण्याचं कारण नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.