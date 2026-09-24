महाराष्ट्र बातम्या

घरचं भांडण सोडवायला गेला, रागाच्या भरात बापाने पोटच्या लेकालाच संपवलं; धारदार शास्त्राने वार करत...; रायगडमध्ये काय घडलं?

Raigad Crime: पोलादपूर तालुक्यात धक्कादायक घटना घडली आहे. घरचं भांडण सोडवायला गेलेल्या पोटच्या लेकाची त्याच्या वडिलांनीच हत्या केल्याचं समोर आलं आहे.
Crime

Crime

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पोलादपूर : पोलादपूर तालुक्यातील ओंबळी गावातील वडिलांनी स्वतःच्या २४ वर्षीय मुलावर धारदार शस्त्राने हल्ला करून त्याचा खून केल्याची घटना मंगळवारी (ता. २३) सायंकाळी घडली.

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