महाराष्ट्र बातम्या

पोलिस भरतीची लेखी परीक्षा रविवारी! सकाळ ८ वाजताच यावे लागणार केंद्रावर; 'ही' कागदपत्रे जवळ ठेवा, नाहीतर...

Police Bharti
Police Bharti sakal
तात्या लांडगे
Updated on

तात्या लांडगे

सोलापूर : सोलापूर शहर पोलिस दलातील ७३ पदांसाठी रविवारी (ता. १५) लेखी परीक्षा होणार आहे. अक्कलकोट रोडवरील एसव्हीसीएस हायस्कूल ॲण्ड ज्युनिअर कॉलेजमध्ये ही परीक्षा होणार आहे. ८८६ उमेदवार लेखी परीक्षा देणार आहेत. ग्रामीण पोलिस दलातील ९० पदांसाठी एक हजार ४४ उमेदवार लेखी परीक्षा देतील. त्यांची परीक्षा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठासमोरील अभियांत्रिकी कॉलेज येथे होणार आहे. राज्यभरातही लेखी परीक्षा त्याच दिवशी होणार आहे.

रविवारी सकाळी ११ ते १२.३० या वेळेत लेखी परीक्षा होणार आहे. परीक्षेत सर्व प्रश्न वस्तुनिष्ठ असतील. पण, उमेदवारांना सकाळी आठ वाजताच परीक्षा केंद्रावर हजर राहायचे आहे. उमेदवारांनी हाॅल तिकीट सोबत आणायचे आहे. मैदानी चाचणीसाठी उमेदवारांना दिलेले ओळखपत्र देखील सोबत असावे. प्रत्येकांनी दोन पासपोर्ट साईज फोटो आणावेत. याशिवाय उमेदवारांना कार्यालयाकडून पॅड व काळे पेन देण्यात येणार आहेत.

त्यांनी स्वत:हून पेन, पेन्सिल, खोडरबर, मोबाईल, डिजिटल डायरी, मायक्रोफोन, मायक्रो कॅमेरा, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट आय ग्लासेस अशी कोणतीही वस्तू आणू नये. सर्वांची अंगझडती घेऊन आत सोडले जाणार असल्याने त्यांनी आठ वाजताच केंद्रावर हजर राहायचे आहे. उशिरा येणाऱ्यांना परीक्षेला बसू दिले जाणार नाही. कोणी कॉपी किंवा गैरप्रकार करताना आढळल्यास त्याच्यावर महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा (अनुचित मार्गास प्रतिबंध) कायदा २०२४ नुसार कारवाई होईल, असा इशारा पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

७३ पदांसाठी ८८६ उमेदवारांची लेखी

सोलापूर शहर पोलिस दलातील ७३ पोलिस पदांसाठी सध्या भरती सुरू आहे. ११ ते १४ फेब्रुवारी या काळात उमेदवारांची मैदानी चाचणी पार पडली. त्यात यशस्वी ठरलेल्यांच्या गुणवत्ता यादीतून एका पदासाठी १० उमेदवारांची निवड लेखी परीक्षेसाठी करण्यात आली आहे. पण, तब्बल १५६ उमेदवारांना एकसमान गुण मिळाल्याने त्यांनाही लेखी परीक्षेची संधी देण्यात आली आहे.

