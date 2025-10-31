Harshwardhan Sapkal : माझ्यावर पोलिसांची पाळत, बेडरूममध्ये हेरगिरी; काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांचा आरोप

मुंबई - माझ्यावर पोलीस पाळत ठेवत आहेत. मुंबईतील नाना चौकातील सर्वोदय आश्रमात माझा मुक्काम असतो, त्या आश्रमात पोलीस सातत्याने पाळत ठेवत आहेत. आज सकाळी साध्या वेशातील पोलिसाने थेट बेडरूममध्ये घुसून टेहळणी आणि चौकशी केली. हे तिसऱ्यांदा घडल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे..‘विरोधकांवर पाळत ठेवण्याची भाजपाची प्रवृत्ती आहे, आधी पेगॅसस नंतर फोन टॅपिंग केले. आता थेट बेडरूमपर्यंत ते पोचले आहेत परंतु अशा दडपशाहीला आम्ही भीक घालत नाही,’ असे सपकाळ म्हणाले..टिळक भवन येथे पत्रकारांशी बोलताना सपकाळ म्हणाले की, सकाळी एक पोलीस थेट बेडरूमध्ये घुसून टेहळणी करत होता, तुम्ही पत्रकार परिषद घेणार आहात का? पत्रकार आले आहेत का? असे अनेक प्रश्न विचारले.तुम्ही बेडरूममध्ये प्रवेश का केला, कोणाचे आदेश आहेत, असे विचारले असता, वरिष्ठांचे आदेश असल्याचे तो म्हणाला. अशा पद्धतीने विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर पाळत ठेवली जात आहे. यामागे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आदेश आहेत का, असा प्रश्न सपकाळ यांनी केला आहे..मुंबईतील एन्काऊंटरवर अनेक प्रश्नसपकाळ म्हणाले, की पवईत पोलिसांनी रोहित आर्य नावाच्या एका व्यक्तीचे एन्काऊंटर केले. या व्यक्तीने लहान मुलांना ओलीस ठेवले होते हा प्रकार अत्यंत चुकीचा आहे, मुलांची सुटका महत्त्वाची होती पण हे संपूर्ण प्रकरण ज्या पद्धतीने हाताळले त्यावर अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या वेळी ‘एनएसजी’चे पथक उपस्थित असताना पोलिसांनी गोळ्या झाडून त्याची हत्या करण्याचे कारण काय? या घटनेची चौकशी करण्याची मागणी सपकाळ यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.