Maharashtra Municipal Election : गल्लीत गोंधळ, मुंबईत खलबते! सत्ताधाऱ्यांत निष्ठावंतांची कोंडी, काँग्रेसला हवी ‘वंचित’ची साथ

राज्यात महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी मोर्चेबांधणीला वेग आला आहे.
मुंबई - राज्यात महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी मोर्चेबांधणीला वेग आला आहे. राजधानी मुंबईमध्ये आज सर्वपक्षीयांच्या जोर बैठका आणि खलबते पाहायला मिळाली तर स्थानिक पातळीवर गल्लीमध्ये मात्र कार्यकर्त्यांमध्ये मोठा संभ्रम अन् नाराजीनाट्य रंगले होते.

नाशिकमध्ये भाजपश्रेष्ठींना स्थानिक निष्ठावंतांच्या नाराजीचा सामना करावा लागला. अनेक ठिकाणी सत्ताधारी पक्षांमध्ये ‘इनकमिंग’ वाढल्याने मूळ नेते आणि कार्यकर्त्यांची कोंडी झाली आहे.

