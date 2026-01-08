महाराष्ट्र बातम्या

Municipal Elections: महापालिका निवडणुकीत Gen Z ची एन्ट्री! नव्या विचारांची लाट येणार; मतदारांचा कल बदलणार का?

GenZ Candidates In Municipal Elections: महाराष्ट्र महापालिका निवडणुकीत तरुण उमेदवारांचा प्रभाव वाढत आहे. नव्या विचारांची लाट येणार असल्याची आता चर्चा होत आहे.
महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या आगामी निवडणुकांसाठी राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. काही राजकीय पक्षांनी मुंबईला लागून असलेल्या बीएमसी आणि वसई विरार महानगरपालिकेत अतिशय तरुण उमेदवार उभे करून लक्ष वेधले आहे. पक्षांनी झेन-जी उमेदवारांवर विश्वास व्यक्त केला आहे. त्यांना थेट निवडणुकीत उतरवले आहे.

