Municipal Elections: महापालिका निवडणुकीत Gen Z ची एन्ट्री! नव्या विचारांची लाट येणार; मतदारांचा कल बदलणार का?

महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या आगामी निवडणुकांसाठी राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. काही राजकीय पक्षांनी मुंबईला लागून असलेल्या बीएमसी आणि वसई विरार महानगरपालिकेत अतिशय तरुण उमेदवार उभे करून लक्ष वेधले आहे. पक्षांनी झेन-जी उमेदवारांवर विश्वास व्यक्त केला आहे. त्यांना थेट निवडणुकीत उतरवले आहे..प्रथम मुंबईतील वॉर्ड क्रमांक १२० मधील २१ वर्षीय काँग्रेस उमेदवार खुशबू गुप्ता यांच्याबद्दल बोलूया. त्यांचे वय कमी असूनही काँग्रेस पक्षाने खुशबू गुप्तावर विश्वास दाखवला आहे. त्यांना तिकीट दिले आहे. खुशबू यांनी सांगितले की, ती बीएएमएसची विद्यार्थिनी आहे. सध्या शिक्षण घेत आहे. तिचे आजोबा आणि वडील राजकारणात सक्रिय आहेत. ज्यामुळे तिला राजकारणात येण्याची प्रेरणा मिळाली..BMCची तिजोरी प्रचंड! ७४ हजार कोटींच्या अर्थसंकल्पावर लक्ष, मुंबई जिंकण्यासाठी लढाई तीव्र.खुशबूच्या मते, तिच्या प्रभागात अनेक मूलभूत समस्या आहेत ज्या सोडवण्यासाठी एका तरुण नगरसेवकाची आवश्यकता असते. ती म्हणते की ती फक्त २१ वर्षांची असली तरी तिने लहानपणापासूनच या भागातील समस्या पाहिल्या आहेत. आता ती त्या सोडवू इच्छिते. सत्ताधारी स्थानिक पक्ष, बहुजन विकास आघाडीने, मुंबईला लागून असलेल्या वसई विरार महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक ८ साठी २२ वर्षीय प्रदीपिका सिंह यांना उमेदवारी दिली आहे..प्रदीपिका ही बीएचएमएसची विद्यार्थिनी आहे. वय कमी असूनही स्थानिक मुद्द्यांवर तिची चांगली पकड असल्याचे मानले जाते. शिक्षण, युवकांचा रोजगार, महिला सुरक्षा आणि मूलभूत सुविधा यासारख्या विषयांवर ती नियमितपणे लोकांशी संवाद साधते. प्रदीपिका म्हणते की, युवा प्रतिनिधित्व राजकारणात नवीन विचार आणि नवीन ऊर्जा आणू शकते..या संदर्भात, माहीममधील २१ वर्षीय तरुण उमेदवार रेनल फर्नांडिस हे देखील चर्चेत आहेत. त्यांना मुंबईतील सर्वात तरुण उमेदवार म्हणून प्रचारित केले जात आहे. रेनल हे वॉर्ड क्रमांक १९० मधून निवडणूक लढवत आहेत. जिथे त्यांचा सामना ३० ते ५५ वयोगटातील १५ इतर उमेदवारांशी होत आहे. हा वॉर्ड प्रामुख्याने कॅथोलिक आणि मुस्लिम मानला जातो..Nashik Revenue Collection : निवडणुकांचा महसूल वसुलीला 'फटका'; नाशिक जिल्ह्याचे ३०० कोटींचे उद्दिष्ट अद्याप अधांतरी.रेनल फर्नांडिस यांनी सांगितले की, त्यांच्या प्रभागातील रस्त्यांची अवस्था वाईट आहे. पावसाळ्यात झाडे पडणे ही एक समस्या आहे. माहिम कचरामुक्त करण्यासोबतच या सर्व मुद्द्यांना ते प्राधान्य देतील असे त्यांनी सांगितले. रेनल यांनी त्यांच्या कल्पना लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी एक युवा संघ देखील तयार केला आहे, जो घरोघरी जाऊन त्यांच्या मोहिमेला बळकटी देत आहे. आता मोठा प्रश्न असा आहे की महाराष्ट्रातील या महत्त्वाच्या महापालिका निवडणुका जिंकून असे तरुण उमेदवार इतिहास घडवू शकतील का? जनतेचा निर्णय केवळ त्यांचे राजकीय भविष्यच नव्हे तर राज्यातील युवा राजकारणाची दिशा देखील ठरवेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.