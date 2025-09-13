Sanjay Raut : आरक्षणावरून राज्यात अराजक; मुख्यमंत्र्यांनी भूमिका स्पष्ट करावी

छत्रपती संभाजीनगर - ‘राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ओबीसी समाज रस्त्यावर येत आहे. दिवसेंदिवस रोष वाढत आहे. सर्वच विषय सोडविण्यात सक्षम असलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षणावर मंत्री छगन भुजबळ, मनोज जरांगे यांना अंतरवाली सराटीत एकत्र आणून भूमिका स्पष्ट करावी, असा सल्ला शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार संजय राऊत यांनी शनिवारी दिला..पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले, ‘मराठा आरक्षणासाठी अनेक ठिकाणी आत्महत्या होत आहेत. छगन भुजबळ टोकाचा विरोध करीत आहेत. या विषयावरून राज्यात अराजकतेचे वातावरण आहे. एखादे दिवशी मंत्रिमंडळात खून पडला तर आश्चर्य वाटणार नाही..मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा विषय सोडविल्याचा दावा फडणवीस करत आहेत. मात्र, आरक्षणावरून एकमेकांना धमक्या दिल्या जात आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय पुराव्यानिशी मांडला पाहिजे..राज्यात सरकार अवैध कृत्यांतून सत्तेत आले आहे. त्यामुळे सर्वत्र भ्रष्टाचार बोकाळला असून अनागोंदी वाढली आहे.’ नेपाळमध्ये तरुणांनी रस्त्यावर येत सत्ता उलथवून टाकली. त्यामुळे भ्रष्टाचाऱ्यांनी सावध व्हावे, असे आवाहन केले असता मला दहशतवादी ठरविले जात आहे, असेही ते म्हणाले..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मणिपूर दौरा म्हणजे ‘इव्हेंट मॅनेजमेंट’ आहे. तेथे महिलांची धिंड काढली जात होती, जवानांच्या पत्नींचा छळ होत होता तेव्हा पंतप्रधान कुठे होते? असा प्रश्न राऊत यांनी केला. भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामना खरे देशभक्त पाहणार नाहीत, पण त्याठिकाणी भाजप नेत्यांची मुले दिसतील, अस दावाही त्यांनी केला..‘लाडकी बहीण’ म्हणजे पगारी मतदार!सरकारची ‘लाडकी बहीण’ वगळता कोणत्या योजना सुरू आहेत ते सांगा, असा प्रश्न राऊत यांनी केला. ‘लाडकी बहीण’ म्हणजे पगारी मतदार आहेत. पैसे देऊन मते विकत घेण्यात आली आहेत. ‘लाडक्या बहिणीं’चे पगार सुरू आहेत, असे मंत्रालयातील अधिकारी सांगतात, असा दावा राऊत यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.