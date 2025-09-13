महाराष्ट्र बातम्या

Sanjay Raut : आरक्षणावरून राज्यात अराजक; मुख्यमंत्र्यांनी भूमिका स्पष्ट करावी

राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ओबीसी समाज रस्त्यावर येत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर - ‘राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ओबीसी समाज रस्त्यावर येत आहे. दिवसेंदिवस रोष वाढत आहे. सर्वच विषय सोडविण्यात सक्षम असलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षणावर मंत्री छगन भुजबळ, मनोज जरांगे यांना अंतरवाली सराटीत एकत्र आणून भूमिका स्पष्ट करावी, असा सल्ला शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार संजय राऊत यांनी शनिवारी दिला.

