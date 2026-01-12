Uddahv Thackeray : ‘भाजपकडून राज्यात भ्रष्टाचाराचे प्रदूषण’

मुंबई - ‘एकेकाळी भाजपचे धोरण राष्ट्रहित प्रथम असे होते, तेव्हा आम्ही त्यांच्याबरोबर होतो. आता ‘भ्रष्टाचार प्रथम’ असे त्यांचे धोरण झाले आहे. भाजपने मुंबईत हवेचेच नाही, तर भ्रष्टाचाराचेही प्रदूषण केले आहे,’ असा घणाघात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज केला. तसेच, भाजपला समाजामध्ये फूट पाडून राज्य करायचे आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली. .मुंबईत आज शिवाजी पार्क मैदानावर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष यांची संयुक्त सभा झाली. शरद पवार यांच्या पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांचे पहिले भाषण झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे आणि मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे यांची प्रमुख भाषणे झाली. राज ठाकरे यांनी भाजपवर टीका करताना मराठी माणसाला फोडण्याचे काम केले जात असल्याचा आरोप केला..मराठी व्यक्तींनी आपल्या समोरील धोका ओळखावा आणि मुंबईचे व महाराष्ट्राचे रक्षण करण्यासाठी एक व्हावे, असे आवाहन केले. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या भाषणात भाजपवर सडकून टीका केली. देवेंद्र फडणवीस यांचा उल्लेख त्यांनी ‘मेवाभाऊ’ असा करत मुंबईचे ‘अदानीकरण’ केले जात असल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले, ‘मुंबईचे पुन्हा एकदा ‘बॉम्बे’ करण्याचा डाव आहे..आम्हाला मराठी माणसाच्या हितासाठी महापालिका हवी आहे, परप्रांतियांचे आक्रमण परतवून लावण्यासाठी आम्ही भाऊ एकत्र आलो आहोत. ठाकरे आणि शरद पवार ही नावे पुसून टाकण्याचा भाजपचा डाव आहे. मात्र तो कधीही यशस्वी होणार नाही. मराठी माणसाने दुहीचा शाप गाडून टाकत एक व्हायला हवे. भाजपचे देशप्रेम, हिंदूप्रेम हे ढोंग आहे.’ शिवसेनेने केलेल्या कामांची माहिती सांगणारी पुस्तिकाच सगळीकडे वाटली असल्याचे त्यांनी सांगितले..‘मराठी माणसाचे हित महत्त्वाचे’राज ठाकरे यांनी आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच, वीस वर्षांनंतर प्रथमच युती करत असल्याचे सांगत उमेदवारांची निवड करताना जे नाराज झाले, त्याची दिलगिरी व्यक्त केली. तसेच, सोडून गेलेले परत येतील, अशी आशाही व्यक्त केली. राज यांनी आपल्या भाषणात मराठीचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवला होता..हिंदी सक्तीचा विषय हा मराठी मनाची चाचपणी करण्यासाठी चर्चेत आणला होता, अशी टीका केली. राज म्हणाले,‘‘सत्तेवर असलेले लोक जनतेला गृहीत धरतात. मराठी माणसाच्या मताला किंमत दिली जात नाही. त्यांच्याकडे मते येतात कोठून? बलात्काराचे, खूनाचे आरोप असणाऱ्यांना उमेदवारी दिली जात आहे. बिनविरोध निवडणुका म्हणजे तर मतदारांचा अपमान आहे.’राज ठाकरे यांनी अदानी उद्योग समूहाची २०१४ नंतर अचानक झालेली भरभराट झाल्याचे व्हिडिओच्या माध्यमातून दाखवत चिंता व्यक्त केली. आपण उद्योगपतींच्या विरोधात नसून केवळ एकाच उद्योगपतीला सर्व काही देण्याच्या विरोधात आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारने मुंबई आणि महाराष्ट्रच विकायला काढला आहे, असा थेट आरोप राज यांनी केला..‘मुंबईत इतर भाषकांची भरती करून महापालिका ताब्यात घ्यायची आणि नंतर जमिनी खरेदी करत मुंबई गुजरातला जोडण्याचा डाव आहे. म्हणून महापालिका मराठी माणसाच्या हातात असली तर त्यांचा डाव उधळून लावा,’ असे आवाहनही त्यांनी केले. मराठी माणसासाठी ही अस्मिता टिकविण्यासाठीची अखेरची निवडणूक आणि अखेरची संधी असल्याचेही राज ठाकरे म्हणाले.ही निवडणूक मराठी माणसासाठी शेवटची आहे. ही शहरे त्यांच्या हातात गेली, तर उद्या राजाने मारले आणि पावसाने झोडले तर तक्रार कुणाकडे करायची? त्यामुळे मराठी माणसासाठी एक व्हा.- राज ठाकरे, मनसेचे प्रमुख.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.