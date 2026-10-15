Rain Update : राज्यात तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यता

पुणे - कोकणासह विदर्भात तुरळक ठिकाणी, तर मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात काही ठिकाणी शुक्रवार (ता. १६) ते सोमवार (ता. १९) दरम्यान पावसाची शक्यता आहे. तुरळक ठिकाणी मेघगर्जनेसह विजांचा कडकडाट होईल, अशी शक्यताही भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे..संपूर्ण देशातून नैऋत्य मोसमी पाऊस गुरूवारी माघारी परतला आहे. एक द्रोणीय रेषा ईशान्य उत्तर प्रदेशापासून पूर्व-मध्य अरबी समुद्रापर्यंत (पूर्व मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र मार्गे) जात आहे. दरम्यान, राज्यात ढगाळ वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे..कोकण, गोवा आणि विदर्भात तुरळक ठिकाणी किमान तापमानात सरासरीच्या तुलनेत किंचित वाढ झाली आहे. तर, कोकण-गोव्यासह विदर्भात बऱ्याच ठिकाणी, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात बहुतांश ठिकाणी किमान तापमान सरासरीच्या जवळपास नोंदविले गेले..पुणे आणि आसपासच्या परिसरात शुक्रवारी (ता. १६) आणि शनिवारी (ता. १७) आकाश मुख्यतः निरभ्र राहण्याची शक्यता आहे. तर, रविवार (ता. १८) ते बुधवार (ता. २१) दरम्यान आकाश मुख्यतः निरभ्र राहून दुपारी किंवा संध्याकाळी अंशतः ढगाळ राहिल, असा अंदाज हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.