Praful Patel NCP president : राष्ट्रवादी अध्यक्षपदी प्रफुल्ल पटेल यांची नियुक्ती; पियुष गोयल यांच्या वक्तव्यामुळे राज्याच्या राजकारणात खळबळ

Piyush Goyal statement Maharashtra politics : अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळे रिक्त झालेल्या महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी अधिकृतरीत्या त्यांची पत्नी सुनेत्रा अजित पवार यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. या निर्णयानंतर राज्याच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडींना वेग आला आहे..दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावर कोणाची नियुक्ती होणार, याबाबत चर्चांना उधाण आले असतानाच अचानक महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. केंद्रिय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी खासदार प्रफुल्ल पटेल यांची पक्षाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीतून समोर आली आहे..या अनपेक्षित घोषणेमुळे राज्याच्या तसेच राष्ट्रीय राजकारणात मोठी खळबळ उडाली असून, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पुढील वाटचालीबाबत नव्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. पक्षातील नेतृत्वबदल आणि सत्ताकेंद्रातील हालचाली याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान याबाबत अशी काय घोषणा झाली नाही. असे सुनिल तटकरे म्हणाले..Sanjay Raut statement : सुनेत्रा पवार यांच्या शपविधीवर संजय राऊत म्हणाले, 'शरद पवार यांनी केलेलं वक्तव्य योग्यच'.राज ठाकरेंच्या वक्तव्याची चर्चामहाराष्ट्राच्या राजकारणाचा गेल्या काही काळात पार विचका झाला आहे त्यावर खरंतर भाष्य पण करावं असं वाटत नाही. पण तरीही आज दिवसभर ज्या घडामोडी सुरु आहेत त्यावर बोलावंच लागेल. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासारख्या अस्सल मराठमोळ्या मातीतला, आणि रांगड्या पक्षाचा अध्यक्ष हा कोणीही मराठी असावा, पाटील असावा पण पटेल नाही !.उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर सुनेत्रा पवार काय म्हणाल्या...आज महाराष्ट्र राज्याच्या उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेताना मन अत्यंत भावुक झाले आहे. आदरणीय, अजितदादांनी आयुष्यभर शेतकरी, कष्टकरी, महिला, युवक आणि समाजातील वंचित घटकांसाठी जगण्याचा मंत्र दिला. त्यांच्या विचारांचा आणि कार्याचा वारसा पुढे नेताना 'शिव–शाहू–फुले–आंबेडकर' यांच्या विचारांवर निष्ठा ठेवून कर्तव्यभावनेने ही जबाबदारी स्वीकारत आहे.दादांच्या अकाली जाण्याने वैयक्तिक आयुष्यातच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्राच्या मनावर दुःखाचा मोठा डोंगर कोसळला आहे. मात्र त्यांनी दिलेली कर्तव्यनिष्ठा, संघर्षाची ताकद आणि जनतेप्रतीची प्रामाणिक बांधिलकी हाच माझा खरा आधार आहे. त्यांच्या स्वप्नातील न्यायप्रिय, समताधिष्ठित आणि विकसित महाराष्ट्र घडविण्यासाठी अखंड प्रामाणिकपणे, पारदर्शकतेने आणि लोकाभिमुखतेने काम करत राहीन..सुनेत्रा पवार शपविधी झाल्यानंतर काय घडलं...शपथविधीवेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री आशिष शेलार, चंद्रशेखर बावनकुळे तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल यांच्यासह पक्षाचे सर्व मंत्री आणि आमदार उपस्थित होते. या कार्यक्रमातच काही आमदारांनी 'अजितदादा अमर रहे' आणि 'सुनेत्राताई आगे बढो' अशा घोषणा दिल्या. हा शपथविधी उरकल्यानंतर सुनेत्रा पवार या शासकीय निवासस्थान असलेल्या 'देवगिरी' बंगल्यावर गेल्या. तिथे दिवंगत अजित पवार यांना अभिवादन करून त्यांनी तातडीने बारामतीला जाणे पसंत केले..