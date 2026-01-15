Prakash Ambedkar Prediction: महापालिका निवडणुकीचं मतदान संपण्याआधीच प्रकाश आंबेडकरांचं निकालाबाबत मोठं भाकीत, म्हणाले..

Prakash Ambedkar Prediction about Municipal Election Result : राज्यभरात आज २९ महापालिकांसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडत आहे. सकाळी साडेसात वाजता मतदानास सुरुवात झाली असून, सायंकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत मतदान चालणार आहे. दरम्यान, अनेक मतदान केंद्रांवर विविध कारणांमुळे गोंधळही पाहायला मिळाला आहे. बोटवरील शाई पुसली जात असल्याचं म्हणत विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगावर टीका सुरू केली आहे. शिवाय, बोगस मतदानही होत असल्याचा आरोप केला आहे.
एकीकडे मतदानाबाबत राज्यभरात या सर्व घडामोडी सुरू असताना दुसरीकडे वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी मतदान प्रक्रिया संपण्याआधीच महापालिका निवडणुकीच्या निकालाबाबत एक भाकीत केलं आहे. ज्याच्या सध्या चांगलीच चर्चा सुरू आहे.
प्रकाश आंबेडकरांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील या निवडणुकी निर्णायक ठरतील. तसेच, या निवडणुका मागील दहा वर्षांचे भाजपचे वर्चस्व समाप्त करतील. अकोला येथे प्रकाश आंबेडकर यांनी त्यांच्या पत्नीसोबत मतदानाचा हक्क बजावला, यानंतर त्यांनी मीडियाशी बोलताना म्हटले की, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी)सह कोणत्याही महानगरपालिकेत कोणताही पक्ष पूर्ण सत्ता मिळवू शकणार नाही.
याशिवाय प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, "मी या वर्षीच्या नागरी निवडणुकांवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. ही निवडणूक निर्णायक ठरेल आणि गेल्या दहा वर्षांचे भाजपचे वर्चस्व संपवेल." ते म्हणाले की भाजपला एकपक्षीय व्यवस्था हवी आहे, परंतु ही निवडणूक त्याविरुद्ध आहे कारण जनतेला बहुपक्षीय व्यवस्था हवी आहे.
प्रकाश आंबेडकरांनी असा दावा केला की, बीएमसीसह कोणत्याही महानगरपालिकेत कोणताही एक पक्ष पूर्ण सत्ता मिळवू शकणार नाही. प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित बहुजन आघाडी पक्षाने मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी काँग्रेसशी युती केली आहे. तसेच, "निवडणुकीदरम्यान पैशांच्या वाटपाच्या घटना घडत आहेत, परंतु मतदार स्वतःच अशा लोकांना दूर करत आहेत, जे लोकशाहीसाठी एक सकारात्मक संकेत आहे." असंही प्रकाश आंबेडकर म्हणाले आहेत.
