Prakash Ambedkar : सरकारला शांत झोप लागावी म्हणून शेतकऱ्यांनी आत्महत्या कराव्यात? प्रकाश आंबेडकर अजित पवार यांच्यावर संतापले

Summaryअवकाळी पाऊस, पिकांचे नुकसान आणि कमी भावामुळे शेतकरी अडचणीत आहेत.मदत जाहीर झाली तरी ती प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेली नाही, असा आरोप आंबेडकरांनी केला.वंचित बहुजन आघाडीने सरकारच्या शेतकरीविरोधी भूमिकेचा तीव्र निषेध केला..राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी किती काळ करत राहणार असा सवाल केल्यानंतर त्यांच्यावर टीकेची झोड उठली आहे. आता वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी अजित पवारांवर निशाणा साधला आहे. तुमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या कष्टाची परतफेडही करू शकत नाही. शेतकऱ्यांचे हक्क किती काळ नाकारत राहणार? असा स्पष्ट सवाल प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे.प्रकाश आंबेडकर यांनी आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी आत्महत्या कराव्यात असे वाटते का तुम्हाला? अजित पवारजी, तुम्ही म्हणालात, "सरकार शेतकऱ्यांचे कर्ज किती काळ माफ करत राहणार?" पण खरा प्रश्न असा आहे की, तुम्ही आणि तुमचे सरकार शेतकऱ्यांचे हक्क किती काळ नाकारत राहणार? कधीपर्यंत हजारो कोटी रुपयांचे कॉर्पोरेट कर्ज माफ केले जाईल आणि शेतकऱ्यांच्या मदतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जातील?. पुढे पोस्टमध्ये ते लिहितात की, महाराष्ट्रातील शेतकरी अजूनही अवकाळी पाऊस, पिकांचे नुकसान आणि शेतमालाला भावाच्या अभावामुळे अडचणीत आहेत. हे शेतकरी कठोर परिश्रमाने अन्न पिकवतात परंतु, तुमचे सरकार त्यांच्या कष्टाची परतफेडही करू शकत नाही!शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्णपणे रास्त आहेत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे यापैकी कोणताही मुद्दा नवीन नाही. निवडणुकीपूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या भाजपच्या जाहीरनाम्यात या समस्या सोडवण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. पण, वास्तव असे आहे की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि तुम्ही तिघांनी मिळून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला आहे. .सोयाबीनसाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) प्रति क्विंटल ५,३२८ रुपये जाहीर करण्यात आली आहे पण, शेतकऱ्यांना फक्त ३,५०० ते ४,००० रुपये भाव मिळत आहेत, म्हणजे जवळजवळ ३० टक्के कमी, कापसाची स्थितीही तितकीच भयानक आहे.अवकाळी पावसाने राज्यातील २९ जिल्ह्यांना उद्ध्वस्त केले आहे. ६८ लाख हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रावरील पिके नष्ट झाली आहेत. सरकारने मदत जाहीर केली पण, जमिनीवर असलेल्या शेतकऱ्यांपर्यंत एक पैसाही पोहोचला नाही असेही त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे. .शेतकऱ्यांनी दिवाळी अंधारात घालवली आणि आता त्यांच्या आशाही पावसात वाहून गेल्या आहेत.तुमच्या सरकारला शांत झोप मिळावी, म्हणून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी आत्महत्या कराव्यात असे तुम्हाला वाटते का? शेतकऱ्यांना भिक नको आहे, त्यांना त्यांचे हक्क हवे आहेत !वंचित बहुजन आघाडी तुमच्या शेतकरीविरोधी विधानाचा तीव्र निषेध करते, असे पोस्टमध्ये म्हटले आहे. .FAQs प्र1. प्रकाश आंबेडकरांनी कोणावर टीका केली आहे? 👉 त्यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर टीका केली.प्र2. वाद कशामुळे सुरू झाला? 👉 अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी किती काळ सुरू ठेवायची असा सवाल केला.प्र3. प्रकाश आंबेडकरांचा मुख्य आरोप काय आहे? 👉 सरकार कॉर्पोरेटचे कर्ज माफ करते पण शेतकऱ्यांचे हक्क नाकारते.प्र4. शेतकऱ्यांची सध्याची अडचण काय आहे? 👉 अवकाळी पाऊस, पिकांचे नुकसान आणि बाजारात कमी दर मिळणे.प्र5. मदतीबाबत आंबेडकरांनी काय म्हटले? 👉 मदत जाहीर झाली पण शेतकऱ्यांपर्यंत एक पैसाही पोहोचलेला नाही.प्र6. वंचित बहुजन आघाडीची भूमिका काय आहे? 👉 त्यांनी सरकारच्या शेतकरीविरोधी विधानाचा तीव्र निषेध केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.