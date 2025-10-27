महाराष्ट्र बातम्या

'पैशासाठीच प्रमोद महाजनांची हत्या? प्रवीण महाजन भावाला करत होते ब्लॅकमेल'; प्रकाश महाजनांच्या दाव्यावर काय म्हणाल्या सारंगी महाजन?

Prakash Mahajan’s shocking revelation on Pramod Mahajan case : प्रकाश महाजन यांनी दावा केला की, प्रवीण महाजन यांनी प्रमोद महाजन यांना पैशांसाठी ब्लॅकमेल केले. या खुलाशानंतर महाजन कुटुंबातील जुना वाद पुन्हा चर्चेत आला आहे.
Pramod Mahajan Case

Pramod Mahajan Case

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Pramod Mahajan Case : प्रकाश महाजन यांनी दिवंगत भाजपा नेते प्रमोद महाजन यांच्या हत्येबाबत एक धक्कादायक खुलासा केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रवीण महाजन हे आपल्या मोठ्या भावाला, म्हणजेच प्रमोद महाजन यांना फक्त पैशांसाठी ब्लॅकमेल करत होते. या ब्लॅकमेलिंगमध्ये एका तिसऱ्या व्यक्तीचा सहभाग होता, जी आजही जिवंत आहे, त्यामुळे तिचं नाव उघड करणार नाही, असा प्रकाश महाजन यांनी दावा केला.

Loading content, please wait...
Pankaja Munde
Gopinath Munde
BJP Leader
pramod mahajan

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com