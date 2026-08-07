प्रशांत किशोरांची पवार कुटुंबासोबत बैठक; सुनील तटकरे अनभिज्ञ; म्हणाले, ''ते आमच्यासाठी काम करतायेत माहीत नाही''

गुरुवारी मुंबईत प्रशांत किशोर, सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार आणि जय पवार यांच्यात बैठक झाली होती. जवळपास सहा तास ही बैठक चालल्याची माहिती आहे. या बैठकीनंतर पक्षाच्या अंतर्गत घडामोडींना वेग आला आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळातही विविध चर्चांना उधाण आलं आहे. .मीडिया रिपोर्टनुसार, या बैठकीत प्रशांत किशोर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्या कामकाजाबाबत नाराजी व्यक्त झाल्याचीही चर्चा आहे. पक्षाच्या रणनीतीची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याबाबत प्रशांत किशोर यांनी प्रश्न उपस्थित केल्याचा दावा काही माध्यमांमध्ये करण्यात आला आहे..Maharashtra News: मुख्यमंत्र्यांच्या परस्पर भेटीवरून नाराजी? सुनेत्रा पवारांकडून विचारणा; तटकरे यांचा इन्कार.या सर्व चर्चांवर आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. या पत्रकार परिषदेत त्यांना यासंदर्भात विचारण्यात आलं. यावर बोलताना ते म्हणाले, "प्रशांत किशोर आमच्या पक्षासाठी काम करत आहेत, याची मला माहिती नाही. जर त्यांची अधिकृत नियुक्ती झाली असती, तर ती माहिती मला निश्चितच असती," असं त्यांनी स्पष्ट सांगितलं आहे..पुढे बोलताना ते म्हणाले, की, "कोण कुणाला भेटलं, यामध्ये काही गैर नाही. पार्थ पवार यांनीही यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.आमच्या पक्षातील महत्त्वाचे निर्णय सामूहिक पद्धतीने घेतले जातात. त्यामुळे पक्षात दोन गट आहेत किंवा माझ्याबाबत नाराजी आहे, अशा बातम्यांमध्ये तथ्य नाही."यावेळी बोलताना, तटकरे यांनी आपल्या राजकीय अनुभवाचाही उल्लेख केला. ते म्हणाले, "मला राजकारणात ४१ वर्षांचा अनुभव आहे. आम्ही केवळ सिद्धांतांवर नाही, तर प्रत्यक्ष कामावर विश्वास ठेवतो. २०१४ ची निवडणूक आमच्यासाठी मोठं आव्हान होती. त्या काळात संपूर्ण महाराष्ट्र फिरून आम्ही पक्षाला ४१ जागांवर विजय मिळवून दिला होता," असे तटकरे यांनी सांगितले..दरम्यान, गुरुवारी झालेल्या बैठकीत आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर संघटनात्मक तयारी आणि पक्षाची रणनीती यावर चर्चा झाल्याचं बोललं जात आहे. या बैठकीला प्रशांत किशोर यांच्या टीममधील दोन सदस्य प्रत्यक्ष उपस्थित होते, तर जय पवार हे ऑनलाइन माध्यमातून सहभागी झाले होते. अशी माहिती आहे. .Maharashtra Politics: ‘राष्ट्रवादी’च्या राज्य नेतृत्वामध्ये बदलाची शिफारस; प्रशांत किशोर यांची उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याशी रणनीतीबाबत चर्चा .प्रशांत किशोर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातील या बैठकीनंतर पुढील काळात पक्षाच्या संघटनात्मक पातळीवर काही महत्त्वाचे निर्णय होणार का, याकडे आता राज्याच्या राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.