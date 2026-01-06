महाराष्ट्र बातम्या

Pratap Sarnaik: एसटीच्या ताफ्यात नव्या लालपरी दाखल करा, परिवहनमंत्र्यांचा इशारा

MSRTC New ST Bus Update: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यात नव्या आठ हजार बस दाखल होतील अशा पद्धतीने निविदा प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश परिवहनमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) ताफ्यात २०२६अखेर आठ हजार नवीन बस दाखल होतील अशा पद्धतीने निविदा प्रक्रिया राबवावी. यामध्ये कोणतीही दिरंगाई सहन केली जाणार नाही; अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा परिवहनमंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिला.

