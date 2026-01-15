Pre-Poll Shock in Maharashtra: Violence Erupts in Nagpur, Kidnapping Case Filed in Nashik

Elections 2026: मतदानाआधीच राजकीय वातावरण पेटलं! नागपूरात BJP उमेदवारावर हल्ला तर नाशकात शिंदेंच्या उमेदवारावर अपहरणाचा गुन्हा

Pre-Poll Violence Raises Security Concerns Ahead of Maharashtra Municipal Elections : मतदानाच्या तोंडावर हिंसक घटनांमुळे राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकांच्या सुरक्षेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नागपूर आणि नाशिक या शहरांमध्ये तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले आहे. नागपूरमध्ये भाजपच्या एका उमेदवारावर रात्रीच्या वेळी हल्ला झाल्याची घटना घडली, तर नाशिकमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या उमेदवाराविरोधात अपहरणाच्या आरोपावर गुन्हा नोंदवण्यात आला. या दोन्ही घटनांनी निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, मतदानाच्या दिवशी सुरक्षेच्या उपाययोजनांना अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

