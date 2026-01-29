महाराष्ट्र बातम्या

शिक्षिकेचा लैंगिक छळ केलेला ‘या’ शाळेचा मुख्याध्यापक बडतर्फ! गुन्हा दाखल झाल्यापासून मुख्याध्यापक फरार; १० दिवसानंतरही तो पोलिसांना सापडेना

तात्या लांडगे
सोलापूर : आपल्याच शाळेतील शिक्षिकेचा लैंगिक छळ करणाऱ्या मुख्याध्यापकाविरुद्ध सदर बझार पोलिसांत विनयभंगाचा गुन्हा दाखल झाला आहे. तो ज्या शाळेत मुख्याध्यापक होता, त्या संस्थेने मुख्याध्यापकास आज (गुरुवारी) बडतर्फ केले आहे. मल्लप्पा देवगोंडा बिराजदार असे त्या मुख्याध्यापकाचे नाव आहे.

सदर बझार पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील माधव नगरातील एका नामांकित शाळेतील मुख्याध्यापक बिराजदार याने जुलै २०२४ ते १९ जानेवारी २०२५ या काळात एका शिक्षिकेचा विनयभंग केला. शिक्षिकेच्या मोबाईलवर व्हिडिओ, ऑडिओ कॉल करून त्रास दिला. त्यांच्या व्हॉट्‌सॲप स्टेटसवर अश्‍लील भाष्य केले. पीडित शिक्षिकेने त्यास समजावून सांगूनही त्याने छळ थांबविला नाही. त्याच्या त्रासाला कंटाळून शिक्षिकेने अखेर पोलिस ठाण्यात धाव घेऊन फिर्याद दिली. १९ जानेवारीला त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला.

२६ जानेवारी रोजी संस्थेत पार पडलेल्या बैठकीत गुन्हा दाखल झालेल्या मुख्याध्यापक बिराजदार विरुद्ध सर्वानुमते ठराव करण्यात आला. त्यानुसार त्याच्यावर संस्थेने सेवासमाप्ती तथा बडतर्फीची कारवाई केली आहे. तत्पूर्वी, शिक्षिकेच्या तक्रारीची शहानिशा करून शिक्षण विभागाच्या शासन निर्णयानुसार माध्यमिक शिक्षणाधिकारी सचिन जगताप यांनी संस्थेला संबंधित मुख्याध्यापकावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार संस्थेने मुख्याध्यापक बिराजदार यास सेवेतून काढून टाकले आहे.

१० दिवसांपासून मोबाईल बंद, ‘तो’ सोलापूर सोडून पसार

शाळेतील मुख्याध्यापकाच्या सततच्या विनयभंगाला कंटाळून शिक्षिकेने पोलिसांत धाव घेतली. गुन्हा दाखल होणार असल्याचा अंदाज असल्याने मुख्याध्यापक त्याच दिवशी घर, सोलापूर सोडून पसार झाला. पोलिस त्याच्या घरी जाऊनही आले, पण तो मिळाला नाही. १९ जानेवारीपासून तो मोबाईल बंद ठेवून पसार झाला आहे. सहायक पोलिस निरीक्षक अनिल राजगुरू तपास करीत आहेत.

