Prithviraj Chavan on PM Modi : देशात सत्ताबदल नक्की होईल, पण तो काँग्रेस पक्षामुळे नव्हे तर... पृथ्वीराज चव्हाण काय म्हणाले?

Prithviraj Chavan statement on Narendra Modi : आगामी काळात देशात सत्ताबदल होणार असून, हा बदल काँग्रेस किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षामुळे नव्हे, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गेल्या १२ वर्षांतील कारभारामुळे होईल, असा दावा राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नाशिकमध्ये पत्रकार परिषदेत केला. २०२९ मध्ये मोदी पुन्हा पंतप्रधान होणार नाहीत. त्यामुळे आता भाजपमध्ये नेतृत्वबदलाची तयारी सुरू असून, अमित शहा यांना उपपंतप्रधान व्हायचे आहे, असा दावाही त्यांनी केला..चव्हाण म्हणाले, “केंद्रात सत्ताबदल कधी होईल तेव्हा होईल. मात्र, मोदी सरकारच्या उर्वरित काळात देशाचा पुढील पूर्णवेळ शिक्षणमंत्री कोण असणार, हा महत्त्वाचा निर्णय आहे. प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे सध्या शिक्षण खात्याचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे. त्यांच्याकडे आधीच तीन महत्त्वाची खाती आहेत. शिक्षण खाते हे पूर्णवेळ मंत्र्याची गरज असलेले खाते आहे.”.विद्यार्थ्यांचे प्रश्न समजणारा शिक्षणमंत्री हवादेशाला विद्यार्थ्यांचे प्रश्न समजून घेणारा, परीक्षाव्यवस्थेतील गोंधळ कमी करणारा आणि मूलभूत शिक्षणाच्या समस्या माहिती असलेला पूर्णवेळ शिक्षणमंत्री हवा. मात्र, सध्याच्या मोदी सरकारमध्ये अशी व्यक्ती दिसत नाही, अशी टीका चव्हाण यांनी केली. लवकरच मोदी देशाला चांगला शिक्षणमंत्री देतील, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली..फडणवीसांना शिक्षणमंत्री करण्यास विरोधदेवेंद्र फडणवीस यांना केंद्रात बढती मिळणार असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. मात्र, फडणवीस यांना शिक्षणमंत्रिपद दिल्यास त्याला आमचा विरोध असेल, असे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर पेपरफुटी झाली आहे. त्यामुळे फडणवीस शिक्षणमंत्रिपदासाठी योग्य व्यक्ती नाहीत, असा आरोप त्यांनी केला..Devendra Fadnavis: मुख्यमंत्र्यांच्या हाती मोठी ताकद! आता कोणत्याही मंत्र्याचा निर्णय बदलता येणार, फडणवीसांना नवे अधिकार.समृद्धी महामार्गावर दिशादर्शक फलकांचा अभावनाशिकच्या पायाभूत सुविधांवरही चव्हाण यांनी टीका केली. “मी पहिल्यांदा समृद्धी महामार्गाने नाशिकला आलो. लवकर पोहोचू असे वाटले होते; मात्र नाशिकमध्ये येण्यासाठी महामार्गावर योग्य दिशादर्शक फलक नसल्याने आमचा रस्ता चुकला आणि बराच वेळ फिरावे लागले. नाशिकसारख्या आधुनिक शहरात अशा मूलभूत सुविधा असणे आवश्यक आहे,” असे ते म्हणाले.नाशिकमध्ये येताना रस्त्यांवरील खड्ड्यांचाही अनुभव आला. आगामी कुंभमेळ्यासाठी सहा कोटी लोक नाशिकमध्ये आले, तर एवढा भार शहराला झेपेल का, याचा विचार झाला आहे का? असा सवाल करत कुंभमेळ्याच्या नावाखाली केवळ पैसे खाण्याचा विषय सुरू असल्याचा आरोपही चव्हाण यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.