Prithviraj Chavan: ''तुम्ही माझा राजकीय खून केलात?'' पृथ्वीराज चव्हाणांना गोपीनाथ मुंडे काय म्हणाले होते? पडद्यामागे नेमकं काय घडलेलं?

Manmohan Singh Sonia Gandhi Congress politics: राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्व. गोपीनाथराव मुंडे यांच्याबाबत एक मोठा गौप्यस्फोट केला आहे. स्व. मुंडे हे काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार होते, मात्र त्यांचा प्रवेश का होऊ शकला नाही? पडद्यामागे काय घडलं होतं? आणि स्व. मुंडेंनी पृथ्वीराज चव्हाणांवर कसा संताप व्यक्त केला? याबाबत चव्हाणांनी सविस्तरपणे सांगितलं आहे..आमचं सगळं ठरलं होतं...माध्यमांशी बोलताना शनिवारी पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, स्व. गोपीनाथराव मुंडेंना आम्ही काँग्रेसमध्ये घेण्याचा प्रयत्न केला होता. आमचं सगळं ठरलं होतं. मी सोनिया गांधींची परवानगी घेतली होती. त्यांनी माझ्याकडे पद मागितलं होतं, खासदारकीचा राजीनामा द्यावा लागेल, पोटनिवडणूक लढवावी लागेल. त्यामुळे मला मंत्री करा, अशी मागणी स्व. मुंडेंनी केल्याचं पृथ्वीराज चव्हाण सांगतात.माजी मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, गोपीनाथ मुंडेंनी मला सांगितलेलं होतं की- भाजपचे नागपूरचे दोघे नेते आहेत, ते मला निवडून येऊ देणार नाहीत. त्यावेळी जातीवादाचा विषय होताच. पण कॅबिनेट मंत्री पदाचं काही शक्य होईल की नाही माहिती नाही, परंतु राज्यमंत्री करता येईल.. असा शब्द दिल्याचं चव्हाण म्हणाले..पाकिस्तानी लष्करावर हल्ला करण्याचा कट! कर्नाटकात तरुणाला अटक; कोण आहे असफुल मलिक?.''ते (स्व. मुंडे) गुप्तपणे दिल्लीत आले. मी महाराष्ट्र सदनाला न राहता एका हॉटेलमध्ये राहिलो. त्यावेळी माणिकराव ठाकरे प्रदेशाध्यक्ष होते. रात्री दोन वाजता अहमद पटेलांसोबत आमच्या बैठका झाल्या होत्या. आम्ही मॅडमचीही परवानगी घेतली होती. त्यावेळी मुंडे हे भाजपचे विरोधी पक्षाचे उपनेते होते. परंतु अस्वस्थ होते. त्यांनी अनेक गोष्टी मला सांगितल्या होत्या, त्या मी सांगणार नाही. मी तेव्हा मुख्यमंत्री होतो.''.''माझ्या आयुष्यातली सर्वात मोठी चूक''पृथ्वीराज चव्हाण सांगतात, माझ्या आयुष्यात मी सर्वात मोठी राजकीय चूक केली होती. मी पंतप्रधानांना न विचारताच सोनिया गांधींना विचारुन मुंडेंच्या प्रवेशासाठी 'हो' म्हटलो होतो. मी जेव्हा पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांना भेटलो तेव्हा त्यांनी मला मुंडेंना परस्पर आश्वासन दिल्याबद्दल विचारलं. मी माझी चूक मान्य केली. ते म्हणाले, विरोधी पक्षाच्या गटनेत्याला आपल्या पक्षात घेऊन मंत्री करणं, म्हणजे लाच दिल्यासारखं आहे.. मी हे करणार नाही. ते माझ्यावर रागावले..Crime: एका संशयाने नात्याला काळिमा! सासू आणि पत्नीच्या वादातून संताप अनावर; जावयाने उचललं टोकाचं पाऊल, काय घडलं?.शेवटी पृथ्वीराज चव्हाण सांगतात, मी आलो आणि गोपीनाथ मुंडेंची माफी मागितली. ते मला एकच वाक्य बोलले, मी ते आयुष्यात विसरणार नाही. ते म्हणाले होते, तुम्ही माझा राजकीय खून केलात. पक्षात घ्यायला सोनिया गांधींनी मान्यता दिली परंतु मंत्रिडळात घेण्याचा अधिकार पंतप्रधानांचा असतो. त्यामुळे तेव्हा गोपीनाथ मुंडेंचा काँग्रेस प्रवेश होऊ शकला नव्हता. मी आधीच मनमोहन सिंहांना बोललो असतो तर प्रश्नच मिटला असता, अशी खंतही चव्हाणांनी बोलून दाखवली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.