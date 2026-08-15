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Prithviraj Chavan: ''तुम्ही माझा राजकीय खून केलात?'' पृथ्वीराज चव्हाणांना गोपीनाथ मुंडे काय म्हणाले होते? पडद्यामागे नेमकं काय घडलेलं?

Gopinath Munde Congress entry revelation: ''मी आलो आणि गोपीनाथ मुंडेंची माफी मागितली. ते मला एकच वाक्य बोलले, मी ते आयुष्यात विसरणार नाही. ते म्हणाले होते, तुम्ही माझा राजकीय खून केलात.''
Gopinath Munde

Gopinath Munde

esakal

संतोष कानडे
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Manmohan Singh Sonia Gandhi Congress politics: राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्व. गोपीनाथराव मुंडे यांच्याबाबत एक मोठा गौप्यस्फोट केला आहे. स्व. मुंडे हे काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार होते, मात्र त्यांचा प्रवेश का होऊ शकला नाही? पडद्यामागे काय घडलं होतं? आणि स्व. मुंडेंनी पृथ्वीराज चव्हाणांवर कसा संताप व्यक्त केला? याबाबत चव्हाणांनी सविस्तरपणे सांगितलं आहे.

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