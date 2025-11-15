मोठी ब्रेकिंग! पुण्यातील ‘ATS’चे पथक सोलापुरात; सोलापूरचा आयटी इंजिनिअर जुबेर हंगरगेकरची अटक अन्‌ दिल्लीतील बॉम्बस्फोटाच्या अनुषंगाने तपास, अधिकारी म्हणाले...

सोलापूर : सोलापूर शहरातील जुबेर हंगरगेकर याच्यावरील कारवाई आणि दिल्लीतील बॉम्बस्फोटाचा काही संबंध आहे का, याचा सखोल तपास ‘एटीएस’कडून सुरु आहे. त्यासाठी पुण्यातील ‘एटीएस’ पथक सोलापुरात मुक्कामी आल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
‘अल कायदा’ या दहशतवादी संघटनेशी संबंधित बरेच काही साहित्य, कागदपत्रे, संपर्क क्रमांक जुबेरकडे सापडले आहेत. देशभरात विशेषत: महाराष्ट्रात ‘एटीएस’ची कारवाई सुरु असतानाच दिल्लीत बॉम्बस्फोट झाला. त्यामुळे जुबेरच्या अटकेशी त्या घटनेचा संबंध तर नाही ना, यादृष्टीने तपास सुरु आहे. बॉम्बस्फोटानंतर ‘एटीएस’ने मुंब्रा व कोंढवा येथून जुबेरशी संबंधित दोघांना ताब्यात घेतले आहे. दरम्यान, वहादते मुस्लिम- ए- हिंद संघटनेने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमासाठी जुबेर १८ ते २० ऑक्टोबरला सोलापुरात मुक्कामी होता. त्यापूर्वी तो चेन्नईला जाऊन आला होता.
कोंढव्यात रहाणारा जुबेर सोलापुरातील अनेकांच्या संपर्कात होता. त्याअनुषंगाने तपास करण्यासाठी यापूर्वी देखील ‘एटीएस’चे पथक सोलापुरात येऊन गेले होते. त्यावेळी एकाला चौकशीसाठी पुण्याला नेले होते. पुण्यातून जुबेरचा मित्र, जो आयटी इंजिनिअर असून तोही मूळचा सोलापूरचाच आहे. त्यालाही ताब्यात घेतले होते.
आता ‘एटीएस’चे पथक सोलापुरात आले असून जुबेरशी संबंधित सर्व बाबींचा खोलात जाऊन तपास केला जात आहे. शुक्रवारी (ता. १४) नेमका काय तपास झाला याबद्दल तपशीलवार माहिती मिळू शकली नाही. पण, काही जणांकडे जुबेरच्या अनुषंगाने तपास केला जात आहे.
तपास पथक आज ‘येथे’ करणार तपास
जुबेर सोलापूर शहरातील शास्त्री नगर भागात रहायला होता. त्याचे शिक्षण सोलापुरातच झाले असून नोकरीच्या निमित्ताने जुबेर सहा-सात वर्षांपूर्वी कोंढव्यात रहायला गेला. त्याचा ‘अल कायदा’शी संबंध असल्याच्या संशयातून ‘एटीएस’ने अटक केली असून आता तो न्यायालयीन कोठडीत आहे. सोलापुरात आलेल्या ‘एटीएस’ पथकासोबत सोलापूर ‘एटीएस’चे पथकही आहे. शहर पोलिसांच्या मदतीने शनिवारी हे पथक जेलरोड, सदर बझार व वळसंग पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत जाऊन अधिक तपास करू शकते, असे सूत्रांनी सांगितले.
