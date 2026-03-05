महाराष्ट्र बातम्या

Jayant Patil Criticism Pune Bridge Project : पुण्यातलं आठवं आश्चर्य! या ब्रिजवर चढू शकता पण उतरू शकत नाही, कंत्राट द्यायच्या घाई गडबडीत चूक; जयंत पाटलांचा टोला

₹31 Crore Bridge Built Over Mula River in Pune : पुण्यात मुळा नदीवर ३१ कोटी रुपये खर्चून बांधलेल्या बालेवाडी-वाकड पुलाला अप्रोच रोड नसल्याचा मुद्दा आमदार जयंत पाटील यांनी विधानसभेत उपस्थित करत प्रशासनाच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
Balewadi Wakad Bridge Pune

Balewadi Wakad Bridge Pune

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

पुणे : शहरातील वाढत्या वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून उभारण्यात आलेल्या बालेवाडी–वाकड जोडणाऱ्या पुलाबाबत (Pune Balewadi Wakad bridge) आश्चर्यकारक वास्तव समोर आले आहे. मुळा नदीवर उभारण्यात आलेला हा पूल तब्बल ३१ कोटी रुपयांचा खर्च करून बांधण्यात आला असला तरी त्याला योग्य अप्रोच रोडच नसल्याने नागरिकांना त्याचा प्रत्यक्ष वापर करता येत नसल्याची बाब समोर आली आहे.

Jayant Patil
pune
NCP
Road Development
Flyover Bridge
Bridge
wakad
Balewadi
Bridge River

