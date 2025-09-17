महाराष्ट्र बातम्या

Archana Kute: 'ज्ञानराधा मल्टिस्टेट'च्या अर्चना कुटेंना पुण्यातून अटक; छाप्यात काय-काय सापडलं?

गुन्हे अन्वेषण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, बीड जिल्ह्यातील ज्ञानराधा मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीतील गैरव्यवहारप्रकरणी संस्थेविरुद्ध मे २०२५ ते सप्टेंबर २०२५ दरम्यान ९५ गुन्हे दाखल झाले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे: मागील दीड वर्षांपासून फरार असलेल्या ज्ञानराधा मल्टिस्टेट को-ऑपरेटीव्ह क्रेडिट सोसायटी गैरव्यवहारातील आरोपी संचालिका अर्चना सुरेश कुटे आणि आशा पद्माकर पाटोदेकर या दोघींना छत्रपती संभाजीनगर परिक्षेत्रातील राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीआयडी) पथकाने मंगळवारी (ता. १६) पुण्यातून अटक केली. त्यांच्या ताब्यातून दागिने आणि रोकड असा सुमारे दोन कोटी रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

