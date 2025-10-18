महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Weather : महाराष्ट्रात उन्हाचा चटका कायम, तापमान ३२ अंशांपार

Heat Wave : मॉन्सूननंतरही राज्यात तुरळक ठिकाणी पाऊस सुरू असून, आज (१८ ऑक्टोबर) सिंधुदुर्ग, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांना विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा 'यलो अलर्ट' देण्यात आला आहे, तर उर्वरित राज्यात उन्हाचा चटका आणि उकाडा कायम राहणार असल्याचा हवामान विभागाचा अंदाज आहे.
Maharashtra Weather

Maharashtra Weather

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : मॉन्सूनने महाराष्ट्रासह देशाचा निरोप घेतल्यानंतर राज्यात तुरळक ठिकाणी पाऊस सुरू आहे. आज (ता. १७) सिंधुदुर्ग, सातारा, कोल्हापूर या जिल्ह्यांत विजांसह पावसाची शक्यता असल्याने दक्षतेचा इशारा (येलो अलर्ट) आहे. कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी विजांसह पावसाचा तर उर्वरित राज्यात उन्हाचा चटका कायम राहण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे.

Loading content, please wait...
pune
Weather
Maharashtra weather update
Heatwave

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com