Maharashtra Weather : महाराष्ट्रात उन्हाचा चटका कायम, तापमान ३२ अंशांपार

पुणे : मॉन्सूनने महाराष्ट्रासह देशाचा निरोप घेतल्यानंतर राज्यात तुरळक ठिकाणी पाऊस सुरू आहे. आज (ता. १७) सिंधुदुर्ग, सातारा, कोल्हापूर या जिल्ह्यांत विजांसह पावसाची शक्यता असल्याने दक्षतेचा इशारा (येलो अलर्ट) आहे. कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी विजांसह पावसाचा तर उर्वरित राज्यात उन्हाचा चटका कायम राहण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे..राज्यात अंशतः ढगाळ हवामान, उन्हाचा चटका आणि उकाडा अनुभवायला मिळत आहे. कमाल तापमानाचा पारा सातत्याने ३२ अंशांपार असल्याने दुपारच्या वेळी घराबाहेर पडणे तापदायक ठरत आहे. शुक्रवारी (ता. १७) सकाळपर्यंतच्या २४ तासांत ब्रह्मपुरी येथे राज्यातील उच्चांकी ३६.५ अंश सेल्सिअस, सांताक्रूझ, जळगाव, रत्नागिरी, अमरावती येथे ३५ अंशांपेक्षा अधिक तापमानाची नोंद झाली..पावसाला पोषक हवामान झाल्याने शुक्रवारी (ता. १७) सकाळपर्यंत कोकणात काही ठिकाणी, उर्वरित राज्यात एखाद दुसऱ्या ठिकाणी हलक्या ते मध्यम पावसाने हजेरी लावली. ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, मुंबई शहर, नाशिक आणि बीड जिल्ह्यांत पावसाच्या सरी पडल्या. ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी येथे सर्वाधिक ६० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली.उन्हाचा चटका अधिक असलेली ठिकाणे :ब्रह्मपुरी ३६.५, सांताक्रूझ ३५.९, जळगाव ३५.८, रत्नागिरी ३५.४, अमरावती ३५.२..