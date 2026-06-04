Maharashtra Shetkari Karjmukti Yojana 2026: शेतकरी कर्जमाफीच्या GR मध्ये काय? फायदा-तोटा कुणाचा? सोप्या शब्दात गणित समजून घ्या...

महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. "पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026" अंतर्गत लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. या योजनेत नेमके कोण पात्र आहे, किती कर्ज माफ होणार आहे, कोणाला लाभ मिळणार नाही आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार आहे, हे आपण सोप्या भाषेत समजून घेऊया. .सर्वप्रथम सरकारने ही योजना का आणली? समजून घेऊया... विरोधकांची मागणी तर होतीच पण गेल्या काही वर्षांत दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट आणि इतर नैसर्गिक संकटांमुळे अनेक शेतकरी कर्जबाजारी झाले. अनेकांना पीककर्जाची वेळेत परतफेड करता आली नाही. त्यामुळे ते बँकांच्या थकबाकीदार यादीत गेले आणि नवीन कर्ज मिळणे कठीण झाले.याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ही कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली आहे. या योजनेत पात्र शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी मिळणार आहे. महत्त्वाची अट अशी की, 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत घेतलेले पीककर्ज असावे. हे कर्ज 30 सप्टेंबर 2025 रोजी थकीत असावे. आणि 31 मार्च 2026 पर्यंत त्याची परतफेड झालेली नसावी.अशा परिस्थितीत शेतकऱ्याला 2 लाख रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळू शकतो..आता अनेक बँकांचे कर्ज असेल तर?जर एखाद्या शेतकऱ्याचे दोन किंवा अधिक बँकांमध्ये कर्ज असेल, तर सर्व कर्जाची एकत्रित थकबाकी विचारात घेतली जाईल. मात्र सरकारकडून मिळणारी कमाल मदत 2 लाख रुपये इतकीच असेल.महत्त्वाचा मुद्दा आधीच्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्यांचे काय? महाराष्ट्र सरकारने या योजनेत नवीन अट टाकली आहे. त्यामुळे त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे, तो कसा ? तर ज्या शेतकऱ्यांना महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 चा लाभ आधीच मिळाला आहे, त्यांच्यासाठी वेगळा नियम आहे. अशा शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त 50 हजार रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळू शकतो.आता तुमचं कर्ज २ लाखाच्या वर आहे. समजा एखाद्या शेतकऱ्याची थकबाकी 3 लाख रुपये आहे. तर इथं.. OTS सिस्टीम काम करेल, OTS म्हणजे One Time Settlement. सरकार जास्तीत जास्त 2 लाख रुपयांची मदत देईल. उरलेला 1 लाख रुपये शेतकऱ्याने स्वतः भरावा लागेल. ती रक्कम भरल्यानंतरच OTS अंतर्गत कर्जमाफीचा लाभ मिळेल. यासाठी सरकारने 31 मार्च 2027 पर्यंत मुदत दिली आहे. राष्ट्रीयकृत, खासगी आणि ग्रामीण बँकांतील NPA (थकीत) कर्जखात्यांनाही OTS योजनेचा लाभ मिळू शकतो. त्यासाठी सरकार आणि बँकांमध्ये स्वतंत्र वाटाघाटी होती...आता महत्वाचा मुद्दा, जे शेतकरी नियमित कर्जफेड करताता, त्याचं काय? तर सरकारने फक्त थकबाकीदार शेतकऱ्यांनाच मदत दिलेली नाही. जे शेतकरी वेळेवर कर्जफेड करतात त्यांनाही प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाणार आहे. 2022-23, 2023-24 आणि 2024-25 या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत कर्ज घेऊन ते वेळेत फेडले असेल, तर अशा शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम मिळू शकते.आता शेतकऱ्यांचं कर्जच 50 हजारांपेक्षा कमी असेल तरी ५० हजार मिळतील का? तर नाही... जर शेतकऱ्याने 50 हजारांपेक्षा कमी रकमेचे कर्ज घेतले आणि ते वेळेत फेडले असेल, तर त्याने प्रत्यक्ष फेडलेली रक्कम किंवा किमान 5 हजार रुपये प्रोत्साहन म्हणून दिले जाऊ शकतात.फक्त साधे पीककर्ज नाही, तर नैसर्गिक आपत्तीमुळे पुनर्गठित किंवा फेरपुनर्गठित केलेले पीककर्ज देखील योजनेत समाविष्ट आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना अतिरिक्त फायदा होऊ शकतो..या कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणत्या अटी आहेत?या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, आधार प्रमाणीकरण आवश्यक आहे. Agristack वर नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. लाभ वैयक्तिक शेतकरी या निकषावर दिला जाईल.काही व्यक्तींना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. यामध्ये, विद्यमान किंवा माजी मंत्री, खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य, 25 हजार रुपयांपेक्षा जास्त वेतन घेणारे सरकारी कर्मचारी, 25 हजार रुपयांपेक्षा जास्त पेन्शन घेणारे निवृत्त कर्मचारी, शेतीबाह्य उत्पन्नावर आयकर भरणारे, काही सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी आणि अधिकारी, यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही.हे सगळं झालं योजनेबद्दल पण पैशांचं काय? बँका तर स्वताच्या खिश्यातून शेतकऱ्यांनी कर्जमाफी देणार नाहीत, तर या योजनेसाठी आवश्यक असणारी वित्तीय तरतूद आगामी पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे मंजूर केली जाईल. दरम्यानच्या काळात योजनेच्या अंमलबजावणीचा आराखडा निश्चित होईल. यासाठी सहकार खात्यातील कर्मचाऱ्यांना याचे प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात होणार. मात्र नियमित कर्जदारांना प्रोत्साहन अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षातील (२०२५-२०२६) कर्जाची परतफेड करण्याची अट घातल्याने थकबाकीदार शेतकऱ्यांची काहीशी कोंडी होण्याची शक्यता आहे...मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली तरी कर्जमाफीसाठी लागणारा पैसा काही लगेच उपलब्ध होणार नाही, हा निधी पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे मंजूर करण्यात येणार आहे. या मंजुरीनंतर प्रत्यक्ष बँकांकडे निधी वर्ग होण्यास आणि शेतकऱ्यांची कर्ज खाती कोरी होण्यास किमान दोन ते अडीच महिन्यांचा अवधी लागेल. परिणामी, हा निधी मिळेपर्यंत जुलैअखेर किंवा ऑगस्ट महिना उजाडेल, तोपर्यंत चालू खरिपाचा पेरणी हंगाम पूर्णपणे संपलेला असेल, त्यामुळे तांत्रिक मंजुरीनंतरही प्रत्यक्ष पेरणीच्या वेळी शेतकरी मदतीपासून वंचित राहण्याची चिन्हे आहेत. या सर्वांवर शासनाकडून काय मार्ग काढला जाणार, हे पुढील काही दिवसात स्पष्ट होणार आहे.या योजनेवर भेदभावाचा आरोप होण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे मदतीचे निकष. सरकारलाही माहिती आहे की अतिवृष्टी, दुष्काळ किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान फक्त थकबाकीदार शेतकऱ्यांचेच होत नाही, तर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचेही होते.उदाहरणार्थ, दोन शेतकरी आहेत. पहिल्या शेतकऱ्याचे अतिवृष्टीमुळे मोठे नुकसान झाले, तरीही त्याने वेळेवर कर्जफेड केली. अशा शेतकऱ्याला फक्त 50 हजार रुपयांची मदत मिळते. दुसरीकडे, दुसरा शेतकरी थकबाकीदार आहे. त्याच्या शेतात तुलनेने कमी नुकसान झाले किंवा नुकसान झालेच नाही, तरी त्याचे लाखो रुपयांचे कर्ज माफ होते.अशा परिस्थितीत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अन्याय झाल्याची भावना निर्माण होऊ शकते. कारण नुकसान दोघांचेही असू शकते, पण मोठा आर्थिक लाभ केवळ थकबाकीदार शेतकऱ्यांनाच मिळतो. त्यामुळे "वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्यांना शिक्षा आणि थकबाकीदारांना बक्षीस" अशी टीका अनेकदा केली जाते.याच कारणामुळे काही संघटना आणि तज्ज्ञ सरसकट कर्जमाफीची मागणी करतात. त्यांचे म्हणणे असे की, नैसर्गिक आपत्तीमुळे प्रभावित सर्व पात्र शेतकऱ्यांना समान निकषांवर मदत दिल्यास भेदभावाची भावना निर्माण होणार नाही आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, पण याबाबत तुम्हाला काय वाटतं आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की सांगा.....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.