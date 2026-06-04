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Maharashtra Shetkari Karjmukti Yojana 2026: शेतकरी कर्जमाफीच्या GR मध्ये काय? फायदा-तोटा कुणाचा? सोप्या शब्दात गणित समजून घ्या...

Who Is Eligible for Maharashtra’s ₹2 Lakh Farmer Loan Waiver Scheme? : २ लाखांपर्यंत कर्जमाफी, OTSची संधी आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन; पण अटी, अपवाद आणि विलंबित निधीमुळे कोणाला किती खरा दिलासा?
Maharashtra Farmer Loan Waiver 2026: ₹2 Lakh Relief, Eligibility Rules and GR Explain

Maharashtra Farmer Loan Waiver 2026: ₹2 Lakh Relief, Eligibility Rules and GR Explain

esakal

Sandip Kapde
Updated on

महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. "पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026" अंतर्गत लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. या योजनेत नेमके कोण पात्र आहे, किती कर्ज माफ होणार आहे, कोणाला लाभ मिळणार नाही आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार आहे, हे आपण सोप्या भाषेत समजून घेऊया.

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