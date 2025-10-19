Radhakrishna Vikhe Patil

Maratha Reservation : ओबीसी आरक्षणाला धक्का नाही, विखे पाटील; भुजबळांचा गैरसमज दूर करणार

Radhakrishna Vikhe Patil : "ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, आरक्षणाला धोका असल्याचा पुरावा काय?" असा सवाल करत मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांना प्रत्युत्तर दिले.
मुंबई : ‘ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार नाही. ओबीसींचे आरक्षण जाणार आहे याचा काही पुरावा आहे का, राईचा पर्वत का केला जात आहे,’’ असा थेट सवाल मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ओबीसी नेत्यांना केला.

