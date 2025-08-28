Manoj Jarange: महायुती सरकार मनोज जरांगेंसोबत बोलण्यास तयार आहे का? मोठं वक्तव्य करत विखे पाटलांनी थेट उत्तरच दिलं!

मुंबई पोलिसांनी मराठा कार्यकर्ते मनोज जरांगे यांना काही अटींसह मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यास परवानगी दिली आहे. या आंदोलनाला फक्त एका दिवसासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. जो २९ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. यासाठी मनोज जरांगे मुंबईच्या दिशेने कूच करत आहेत. ते आज सकाळी शिवनेरीला पोहोचले होते. त्यानंतर त्यांनी आता जुन्नरमध्ये प्रवेश केला आहे. यावेळी मोठ्या जल्लोषात त्यांचे स्वागत करण्यात आले आहेत..पोलिसांच्या परवानगीनुसार, मैदानात फक्त ५००० लोक जमू शकतात. हे आंदोलन सकाळी ९ वाजता सुरू होईल आणि सायंकाळी ६ वाजता संपेल. यापूर्वी, मुंबई उच्च न्यायालयाने जरांगे यांना मुंबईतील आझाद मैदानावर निदर्शने करण्यास मनाई केली होती. न्यायालयाने राज्य सरकारला खारघर किंवा नवी मुंबईतील इतरत्र निदर्शने करण्यास परवानगी देण्याचे निर्देश दिले होते..Manoj Jarange News: मनोज जरांगे जुन्नरमध्ये दाखल, आंदोलनावर ठाम, अटींचे पालन करण्याचे पोलिसांना हमीपत्र, म्हणाले....आज मनोज जरांगेच्या मोर्चाचा दुसरा दिवस आहे. ते जुन्नरमध्ये पोहोचले आहेत. जुन्नरमध्ये त्यांचे जोरदार स्वागत करण्यात आले आहे. अद्याप ते बेमुदत संपावर ठाम असल्याचे दिसून आले आहे. यानंतर ते मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन करणार आहेत. यासाठी त्यांना एक दिवसाची परवानगी मिळाली आहे. यावर त्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, एका दिवसाची परवानगी म्हणजे मराठ्यांची चेष्ठा आहे. आमच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत आम्हाला आंदोलनाची परवानगी द्यावी, असं ते म्हणाले आहेत. .Devendra Fadnavis: ''आंदोलन नेमकं का होतंय हे मला कळत नाहीये'' मराठा आरक्षण लढ्यावर फडणवीसांची अनोखी प्रतिक्रिया.ते म्हणाले की, गोळ्या घातल्या तरी चालेल, पण मागे हटणार नाही. आझाद मैदानावर उद्यापासून आम्ही उपोषणाला बसणार आहोत. यावेळी आम्ही अटी-शर्तीचे पालन करू. आम्ही कायदा मोडणार नाही, अशी हमी मनोज जरांगेंनी मुंबई पोलिसांना दिली आहे. मनोज जरांगेंकडून असे हमीपत्र मुंबई पोलिसांना देण्यात आले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.