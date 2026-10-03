Rahul Gandhi MPSC Students Protest : एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला राहुल गांधींचा पाठिंबा; म्हणाले, ‘आश्वासने नकोत, ठोस कारवाई हवी’

MPSC Students Protest Pune : एमपीएससीतील पेपरफुटी, रखडलेल्या भरती प्रक्रिया आणि परीक्षा पद्धतीतील कथित गैरप्रकारांविरोधात पुण्यात सुरू असलेल्या स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पाठिंबा दिला आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या योग्य असून, त्यांना आश्वासनांऐवजी ठोस कारवाई हवी असल्याचे त्यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे म्हटले आहे..पुण्यात गेल्या तीन दिवसांपासून महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीच्या वतीने ‘सत्याग्रह’ आंदोलन सुरू आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरू असून, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनीही आंदोलनाला भेट देऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला.एमपीएससी अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्यासह आयोगातील रिक्त सरकारी पदांची भरती तातडीने करावी आणि परीक्षेची प्रक्रिया पारदर्शक करावी, अशा विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत..राहुल गांधी यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, पुण्यातील ‘छात्रों की गूँज’ कार्यक्रमादरम्यान महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांनी पेपरफुटी, रखडलेल्या भरती, महागडे शिक्षण, वसतिगृहांची दुरवस्था आणि डीबीटीमधील कथित गैरप्रकारांच्या समस्या मांडल्या होत्या. एमपीएससीमध्ये सुधारणा करून परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शक करण्याची मागणी त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. मात्र, विद्यार्थ्यांना पुन्हा आंदोलन करावे लागत असल्याचे त्यांनी म्हटले..MPSC Agitation : एमपीएससी आंदोलनाची तीन ठिकाणी विभागणी; परीक्षा पद्धतीवरून विद्यार्थ्यांमध्ये मतभेद, राजकीय नेत्यांच्या भेटींनी आंदोलनाला वेगळे वळण.‘विद्यार्थ्यांच्या मागण्या अजिबात गैर नाहीत. त्यांना आश्वासने नकोत, तर ठोस कारवाई हवी आहे,’ असे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत युवक काँग्रेस आणि एनएसयूआयने त्यांच्या सोबत राहावे, असे निर्देश दिल्याचेही त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.