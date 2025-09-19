Rajura Constituency: राहुल गांधींचा आरोप, पण 'राजुरा'मध्ये 'त्या' लोकांची नोंद झालीच नाही; निवडणूक आयोगाचा दावा

Rahul Gandhi: लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेऊन निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले. महाराष्ट्रातल्या राजुरा विधानसभा मतदारसंघात हजारो नावे वगळण्यात येऊन नवीन ६८५० नागरिकांची नावे मतदार यादीत वाढविण्यात आल्याचा आरोप गांधींनी केला होता. या आरोपांना राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी उत्तर दिलं असून आरोप खोडून काढले आहेत..नेमका आरोप काय?राजुरा हा चंद्रपूर मधील विधानसभा मतदारसंघ आहे. २०२४ विधासभा निवडणुकीत हा मतदारसंघ भाजप ने जिंकला. भाजपचे देवराव विठोबा भोंगले यांनी काँग्रेसच्या सुभाष रामचंद्रराव धोटे यांचा ३०५४ मतांच्या फरकाने पराभव करून जागा जिंकली आहे. राहुल गांधींनी पत्रकार परिषदेत या मतदारसंघातील वाढलेल्या मतांची आकडेवारीच मांडली. या मतदारसंघात ६ हजार ८५० नावं वाढवण्यात आलेली असून हजारो नावं वगळण्यात आली, असा आरोप त्यांनी केला..राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याकडून खुलासाप्रशासनाने स्वतःहून व वेळेवर करण्यात आलेल्या कारवाईमुळे राजुरा विधानसभा मतदारसंघातील बनावट मतदार नोंदणी रोखली गेली, असा खुलासा आयोगाने केला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या फेसबुक पेजवर याबाबतचं एक पत्रक जारी करण्यात आलंय.पत्रकामध्ये पुढे म्हटलंय की, राजुरा विधानसभा मतदारसंघातील बनावट मतदार नोंदणी प्रकरणाबाबत वर्तमानपत्रात येणाऱ्या बातम्यांच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी, कार्यालय चंद्रपूर यांनी पुढील बाबी निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. राजुरा विधानसभा मतदारसंघाच्या, मतदार नोंदणी कार्यालयात दि. १ ऑक्टोबर ते १७ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत एकूण ७,५९२ नवीन मतदार नोंदणीसाठी अर्ज प्राप्त झाले. मतदार केंद्रस्तरीय अधिकार्यांमार्फत तपासणी करण्यात आली असता त्यांपैकी खालील त्रुटी निदर्शनास आल्या:-१. अर्जदार दिलेल्या पत्त्यावर वास्तव्य करत नव्हते२. अर्जदार अस्तित्वात नव्हते३. आवश्यक छायाचित्रे व पुरावे जोडलेले नव्हते.Madha News : सिना नदीवरील बंधारे व शेती सलग पाच दिवस पाण्याखाली.६ हजार ६८१ अर्ज अवैधपत्रकामध्ये पुढे म्हटलंय, मतदार केंद्रस्तरीय अधिकार्यांमार्फत तपासणीअंती सदर ७५९२ अर्जांपैकी ६८६१ अर्ज अवैध ठरविण्यात आले. या अर्जांची मतदार यादीत नोंद करण्यात आलेली नाही. सदर प्रकरणाची जिल्हा निवडणूक अधिकारी, चंद्रपूर यांनी गंभीर दखल घेऊन मतदार नोंदणी अधिकारी व उपविभागीय अधिकारी, राजुरा यांना सर्व अर्जांची सखोल चौकशी करण्याचे व लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५० आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० अंतर्गत आवश्यकतेनुसार गुन्हेगारी कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. सदर निर्देशांच्या अनुषंगाने राजुरा पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्र. ६२९/२०२४ नोंदविण्यात आला असून पुढील तपास पोलीस विभागामार्फत करण्यात येत आहे..मतदार नोंदणी अधिकारी व उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, राजुरा यांनी दक्षता व वेळेवर केलेल्या कारवाईमुळे ७० -राजुरा विधानसभा मतदारसंघातील बनावट मतदार नोंदणीचे प्रयत्न यशस्वीरीत्या रोखण्यात आले आहेत, असं निवडणूक आयोगाने म्हटलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.