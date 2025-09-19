महाराष्ट्र बातम्या

Rajura Constituency: राहुल गांधींचा आरोप, पण 'राजुरा'मध्ये 'त्या' लोकांची नोंद झालीच नाही; निवडणूक आयोगाचा दावा

Rahul Gandhi vs Election Commission Rajura voter list controversy deepens in Maharashtra: राजुरा हा चंद्रपूर मधील विधानसभा मतदारसंघ आहे. २०२४ विधासभा निवडणुकीत हा मतदारसंघ भाजप ने जिंकला.
Rahul Gandhi: लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेऊन निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले. महाराष्ट्रातल्या राजुरा विधानसभा मतदारसंघात हजारो नावे वगळण्यात येऊन नवीन ६८५० नागरिकांची नावे मतदार यादीत वाढविण्यात आल्याचा आरोप गांधींनी केला होता. या आरोपांना राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी उत्तर दिलं असून आरोप खोडून काढले आहेत.

