मुंबईमध्ये एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. बनावट ईडी अधिकाऱ्यांनी मुंबईच्या झवेरी बाजार परिसरात छापे टाकून करोडोची लूट केल्याची माहिती समोर आली आहे. (Raid by bogus ED officers in Zaveri Bazar Billions of loot )

मिळालेल्या माहितीनुसार, एका व्यावसायिकाच्या कार्यालयावर 4 अज्ञात लोकांनी छापा टाकला आणि स्वतःला ईडीचे अधिकारी असल्याचे सांगितले. आरोपींनी तक्रारदार व्यावसायिकाच्या कार्यालयातील एका कर्मचाऱ्यालाही हातकडी घातल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.

आरोपींनी कार्यालयातून २५ लाख रुपये रोख आणि ३ किलो सोने चोरून नेले. सोन्याची एकूण किंमत एक कोटी 70 लाख असल्याचे सांगण्यात येत आहे. पोलिसांनी 4 अज्ञात आरोपींविरुद्ध भादंवि कलम 394, 506 (2) आणि 120 ब अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.

या दुकानात आणि परिसरात असलेल्या सीसीटीव्हीच्या मदतीने पोलिस आरोपींचा शोध घेत आहेत.