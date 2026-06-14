Raigad News: चार मुलांना विष पाजून महिलेने जीवन संपवलं; दोन मुलींचाही मृत्यू, दोघांची प्रकृती गंभीर, रायगडमध्ये घटनेने खळबळ

माणगाव : रायगड जिल्ह्यातील माणगाव तालुक्यात खरवली आदिवासीवाडीत २९ वर्षीय महिलेने चार लहान मुलांना शीतपेयातून विष दिले. त्यानंतर स्वतःही ते द्रव्य प्राशन केल्याची घटना शनिवारी (ता. १३) सकाळी घडली. यात महिलेसह दोन बालिकांचा मृत्यू झाला आहे. त्यांच्यावर माणगाव उपजिल्हा तर दोन मुलांची प्रकृती चिंताजनक टोकाचे पाऊल उचलण्यामागील कारण रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. हे अद्याप अस्पष्ट असल्याचे माणगाव पोलिसांनी सांगितले..आशा जाधव (वय २९), नंदिनी (७) आणि दुर्वा (६) अशी मृतांची नावे आहेत. आशा हिने बाजारातून शीतपेय विषारी द्रव्य मिसळले. ते शीतपेय विकत आणले. घरी आल्यानंतर त्यात चार मुलांना पाजले आणि स्वतःही प्यायली. काही वेळातच सर्वांना उलट्या, चक्कर आणि अस्वस्थता जाणवून प्रकृती खालावली..Ladki Bahin Yojana: शासनाची मोठी कारवाई! ‘लाडक्या बहिणी’ कायमच्या अपात्र; घेतलेले पैसेही परत द्यावे लागणार, पण कुणाला?.हे लक्षात येताच शेजाऱ्यांनी तातडीने सर्वांना उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. उपचारांदरम्यान आशा, नंदिनी आणि दोन मुलांची प्रकृती चिंताजनक दुर्वा यांचा मृत्यू झाला. या घटनेतील असून, त्यांच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा करून कुटुंबीय व नातेवाइकांची चौकशी केली. या घटनेमागील कारणांचा पोलिस तपास करत आहेत..Uddhav Thackeray: ठाकरे गटात मोठा भूकंप! ७ खासदार शिंदेंच्या शिवसेनेत जाणार? मातोश्रीवर हायव्होल्टेज बैठक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.