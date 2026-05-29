Raigad: काळ आला होता पण... 40 प्रवाशांनी भरलेल्या बसचं नियंत्रण सुटलं, दरीत कोसळणार इतक्यात...; अपघाताचा थरारक प्रसंग

सुनील पाटकरमहाड : माणगाव रायगड मार्गावर महाड तालुक्यातील पुनाडेवाडी गावाजवळ घाटातील एका वळणावर चालकाचे बसवरील नियंत्रण सुटल्याने बसला अपघात झाला. दैव बलवत्तर म्हणून बस संरक्षण कठड्यावर अडकल्याने बस दरीत कोसळण्यापासून वाचली आणि आतमध्ये असलेले सर्व प्रवासी सुखरूप बाहेर पडले . आज 29 मे ला सकाळी साडेसहा वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. .पुणे येथून अक्षरा ट्रॅव्हल या खाजगी कंपनीची बस पुणे येथून पर्यटकांना घेऊन रायगड कडे रवाना झाली होती. माणगाव मार्गे रायगड कडे येत असताना पुनाडवाडी या ठिकाणी घाटामध्ये एका वळणावर चालकाचे बस वरील नियंत्रण चुकल्याने बस थेट संरक्षक कठड्यावर जाऊन आपटली. बसचा पुढील भाग संरक्षक कठड्यावर अडकून बसल्याने बस दरीत कोसळण्यापासून वाचली..Mumbai Local: मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत! पाऊण तास रेल्वे ठप्प; प्रवाशांचा खोळंबा; कारण काय?.यावेळी बसमध्ये सुमारे 40 प्रवासी प्रवास करत होते हे सर्व प्रवासी सुखरूपपणे बसच्या बाहेर पडले. बसमधील सर्व प्रवासी सुखरूप बाहेर आल्याने प्रवाशांचा जीव भांड्यात पडला. पुनाडेवाडी मार्गावरील या रस्त्यावर मोठी धोकादायक वळणे असून बस अडकून पडल्याने मोठा अनर्थ टळला..कर्जतमध्ये पेज नदीत बुडून दोघांचा मृत्यूपेज दोन तरुणांचा बुडून मृत्यू झाल्याची घटना गुरुवारी (ता. २८) सायंकाळी घडली. अजय म्हसे (वय ३३, रा. वारे) आणि सुनील प्रजापती (३२, रा. पुणे) अशी मृतांची नावे आहेत. पाण्याचा अंदाज न आल्याने दोघेही पाण्यात बुडाले. स्थानिकांनी त्यांना नदीबाहेर काढून रुग्णालयात दाखल केले. तेथील डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. याप्रकरणी कर्जत पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे..CSMT ब्लॉकला मुदतवाढ! १३ जूनपर्यंत गाड्या दादर-ठाण्यापर्यंतच धावणार, प्रवाशांचे हाल होणार; पाहा वेळापत्रक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.