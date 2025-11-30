Raigad Accident: किल्ले रायगडकडे जाणारी सहलीची मिनीबस पलटी, अनेक विद्यार्थी जखमी

महाड : सांगली जिल्ह्यातून किल्ले रायगड दर्शनाला आलेल्या विद्यार्थ्यांची सहलीची खाजगी मिनीबस नांदगाव बुद्रुक येथे पलटी होऊन झालेल्या अपघातात सहाजण जखमी झाले आहेत. यामध्ये चार विद्यार्थिनी, शिक्षक व चालकाचा समावेश आहे. आज पहाटे सहाच्या सुमारास घटना घडली. .जखमी झालेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये अक्षरा अजय ढोवळे (वय 16),आदिती रवींद्र खेरमोडे (वय 16), आदिती दीपक खाडे( वय 16), सिद्धी दीपक ढोवळे (वय 16), योगेश वसंतराव जाधव (चालक ,वय 35) जगन्नाथ विश्वास येवले( शिक्षक वय 45) यांचा समावेश असून ते सांगली जिल्ह्यातील वाळवा तालुक्यातील रहिवासी आहेत..Mumbai News: मुंबईत सर्वात मोठा शिपिंग व्यवसाय घोटाळा उघडकीस! विश्वासघात अन् कोट्यवधींचा हिशोब गायब; प्रकरण काय?.या सर्व जखमींवर महाड ग्रामीण रुग्णालय येथे उपचार करण्यात आले असून त्यापैकी आदिती खेरमोडे हिची दुखापत गंभीर असल्याकारणाने तिला सिटीस्कॅनसाठी माणगाव येथे पाठविण्यात आल्याची प्राथमिक माहिती प्राप्त झाली आहे..सांगली जिल्ह्यातील बाऊच येथील छत्रपती शिवाजी महाराज हायस्कल या शाळेतील हे विद्यार्थी असून शनिवारी 29 नोव्हेंबरला रात्री साडेअकरा वाजता ते खाजगी मिनीबसने सहलीसाठी निघाले होते. आज पहाटे 5.50 च्या सुमारास महाडकडून किल्ले रायगडकडे जाताना नांदगाव बुद्रुक गावच्या हद्दीत आले असता चालकाचे गाडीवरील नियंत्रण सुटून बस रस्त्याच्या विरुद्ध दिशेला गेल्याने हा अपघात झाला..दरम्यान, या घटनेची नोंद महाड तालुका पोलीस ठाण्यात करण्यात आली असून चालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. रायगड किल्ल्याकडे जाणाऱ्या रस्त्याची जागोजागी झालेली दुरावस्था व अर्धवट रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे या ठिकाणी अपघाताच्या घटना घडत असतात..Navi Mumbai Crime: घरातून बाहेर पडल्या पण परतल्याच नाहीत! दोन दिवसांत ६ मुली बेपत्ता; नवी मुंबईत नेमकं चाललंय काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.