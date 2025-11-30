महाराष्ट्र बातम्या

Raigad Accident: किल्ले रायगडकडे जाणारी सहलीची मिनीबस पलटी, अनेक विद्यार्थी जखमी

Students School Trip Munibus Accident: किल्ले रायगड दर्शनाला आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या सहलीची मिनीबस पलटी होऊन भीषण अपघात झाला आहे. यामध्ये काही विद्यार्थी जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
Raigad Accident

Raigad Accident

ESakal

सुनील पाटकर
Updated on

महाड : सांगली जिल्ह्यातून किल्ले रायगड दर्शनाला आलेल्या विद्यार्थ्यांची सहलीची खाजगी मिनीबस नांदगाव बुद्रुक येथे पलटी होऊन झालेल्या अपघातात सहाजण जखमी झाले आहेत. यामध्ये चार विद्यार्थिनी, शिक्षक व चालकाचा समावेश आहे. आज पहाटे सहाच्या सुमारास घटना घडली.

Loading content, please wait...
maharashtra
accident
Raigad
accident case
accident news today

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com