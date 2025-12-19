महाराष्ट्र बातम्या

PM Narendra Modi : रायगडाच्या संवर्धनासाठी खा. नीलेश लंके यांचा पुढाकार; संसदेत पंतप्रधानांशी चर्चा!

Nilesh Lanke On Fort Conservation : गडसंवर्धन मोहिमेच्या पहिल्या वर्धापनदिनानिमित्त रायगडावर होणाऱ्या सोहळ्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उपस्थितीची ग्वाही दिली आहे. खासदार नीलेश लंके यांनी संसदेत भेट घेऊन वारसा, विकास आणि शेतकरी प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा केली.
Prime Minister Praises Raigad Fort Conservation Campaign

मार्तंड बुचुडे
Updated on

पारनेर : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर खासदार नीलेश लंके यांनी आज (ता. 19) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची संसद भवनात भेट घेऊन ऐतिहासिक गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी राबविण्यात येत असलेल्या मोहिमेच्या पहिल्या वर्धापनदिनानिमित्त रायगडावर आयोजित करण्यात आलेल्या सोहळ्याचे आमंत्रण दिले. या सोहळ्यास उपस्थित रहाण्याची ग्वाही मोदी यांनी दिली.

