रायगडावर शिवकाल पुन्हा उजळणार, राजसदरेचे काचेतून होणार दर्शन; शिवराज्याभिषेक सोहळ्याआधी पूर्ण करण्याचं नियोजन

महाड, ता. १४ (बातमीदार) : स्वराज्यातील अभिमानाचा क्षण म्हणजे शिवराज्याभिषेक सोहळा. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या याच राज्याभिषेकाशी नाते असलेले रायगड किल्ल्यावरील राजसदर म्हणजेच सिंहासन. हे राजसदर आणि राज्याभिषेक क्षेत्राच्या संवर्धनाला भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाने गती दिली आहे. त्यामुळे आता पारदर्शक काचेतून राजदरबाराच्या मूळ अधिष्ठानाचे दर्शन शिवप्रेमींना घेता येणार आहे. ऐतिहासिक पुरावे आणि मूळ वास्तुरचनेचा आधार घेत हे काम सुरू असून आगामी शिवराज्याभिषेक सोहळ्यापूर्वी ते पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. Raigad Fort Rajsadar to Be Revived Before Shivrajyabhishek.भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या माहितीनुसार, सिंहासन परिसराच्या जतनासाठी १९५३ मध्ये विशेष दुरुस्ती मोहीम राबविण्यात आली होती. त्या काळात राजसदर, आणि नगारखाना परिसरातील झाडीझुडपे हटवून मूळ वास्तूंचे अवशेष उजेडात आणण्यात आले..सिंहासनाच्या मूळ दगडी अधिष्ठानाला धक्का न लावता सभोवती घडीव दगडांचे बांधकाम करण्यात आले होते. मजबुतीसाठी आरसीसी तुळया वापरून वरचा भाग विटा आणि सिमेंटमध्ये बांधण्यात आला आणि त्यावर मेघडंबरी उभारण्यात आली होती; परंतु काळानुसार या ठिकाणी वास्तू जीर्ण होऊ लागली..जुने बांधकाम कायमलोखंडी सळ्या, प्लास्टर आणि वीटकाम झिजल्याने परिसर विद्रूप दिसू लागला होता. यानंतर कोल्हापूरचे युवराज संभाजीराजे यांनी मेघडंबरीमध्ये शिवरायांच्या मूर्तीची स्थापना केली होती; मात्र मूळ अधिष्ठानालगतचे जुने बांधकाम कायम ठेवण्यात आले होते. सध्याच्या संवर्धन मोहिमेत सिंहासनाच्या मूळ जागेचे ऐतिहासिक स्वरूप अधिक स्पष्टपणे समोर आणण्यावर भरपूर भर देण्यात येणार आहे..कामांचे कार्यादेशपर्यटक, शिवप्रेमी व इतिहास अभ्यासकांना हे मूळ अवशेष पाहता यावेत, यासाठी समोरील भागात पारदर्शक काच बसवून विशेष प्रकाशयोजना करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारकडून रायगड संवर्धनासाठी २०१८ मध्ये ११ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. त्याअंतर्गत सात कामांचे कार्यदिश देण्यात आले असून त्यापैकी सहा कामे सुरू आहेत..उर्वरित कामे पावसाळ्यानंतर हाती घेतली जाणार आहेत. रायगडावरील मनोरे, बाजारपेठ, राजदरबार, राणीवसा, नगारखाना, दारू कोठार आणि हत्तीखाना परिसरातील संवर्धनाला गती मिळावी, यासाठी राज्य शासनाकडे ३० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची मागणी पुरातत्त्व विभागाने केली आहे.