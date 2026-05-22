Raigad: रायगड किल्ल्याचा पायरी मार्ग दोन दिवस बंद राहणार, प्रशासनाचा मोठा निर्णय, कधी आणि का?

सकाळ वृत्तसेवामहाड : स्वराज्याची राजधानी असणाऱ्या रायगड किल्ल्यावर तिथी व तारखेनुसार होणाऱ्या शिवराज्याभिषेकदिन सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेच्या कारणास्तव गडावर जाणारा पायरी मार्ग 30 व 31 मे या कालावधीमध्ये पूर्णपणे बंद ठेवण्याचे आदेश जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने जारी केले आहेत..रायगड किल्ल्यावर सहा जूनला तारखेनुसार आणि 27 जूनला तिथीनुसार दरवर्षी शिवराज्याभिषेक दिन साजरा केला जातो. या शिवराज्याभिषेक सोहळ्यासाठी मोठ्या संख्येने रायगडावर शिवप्रेमी उपस्थित राहत असतात. शिवप्रेमींच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे..मार्ग प्रकल्प विभाग, महाड (विशेष पथक रायगड किल्ला) यांनी दिलेल्या अहवालानुसार 2023 मध्ये शिवराज्याभिषेक दिन सोहळा आटपून परतणाऱ्या शिवप्रेमीच्या अंगावर गडावरील बाजूच्या उंच कड्यावरून दगड कोसळल्याने मृत्यू झाला होता..या पार्श्वभूमीवर शिवप्रेमींची सुरक्षितता लक्षात घेता यावर्षी होणाऱ्या सोहळ्यापूर्वी कड्यावरील सैल दगड व धोकादायक भाग हटविण्याची कार्यवाही हाती घेण्यात येत आहे. हे काम प्रशिक्षित गिर्यारोहकांच्या मदतीने करण्यात येणार आहे.कामादरम्यान नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून पायरी मार्गावरील वर्दळ पूर्णपणे बंद ठेवण्यात येणार असून संबंधित विभागांना आवश्यक ती कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत..या कालावधीत पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात येणार असून नाणे दरवाजा, जगदीश्वर मंदिर (होळीचा माळ) परिसरातील प्रवेशद्वारांवर नियंत्रण ठेवले जाणार आहे. नागरिक आणि शिवप्रेमींनी यासाठी सहकार्य करावे असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.