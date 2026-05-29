VIDEO : पैसे घेता, सुविधा कुठे आहेत? रायगडावर Toilet नसल्याने महिलेनं झापलं; ६०३ कोटींचा निधी कुठे मुरतोय?

स्वराज्याची राजधानी आणि शिवभक्तांसाठी अत्यंत पवित्र मानला जाणारा किल्ले रायगड पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. येत्या ६ जून रोजी येथे शिवराज्याभिषेक सोहळा पार पडणार असून हजारो शिवप्रेमी गडावर दाखल होण्याची शक्यता आहे. मात्र, त्याआधी सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडीओमुळे रायगडावरील मूलभूत सुविधांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे..हा व्हिडीओ रायगड बचाव समितीच्या सदस्य अॅड अर्चना मारने यांनी शेअर केला आहे. या व्हायरल व्हिडीओमध्ये त्यांनी रायगडावरील स्वच्छतागृहांच्या दयनीय अवस्थेबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. विशेषतः महिलांसाठी आवश्यक असलेल्या स्वच्छतागृहांची अवस्था अत्यंत खराब असल्याचं त्यांनी निदर्शनास आणून दिलं आहे. "पर्यटकांकडून शुल्क आकारलं जातं, मग सुविधा कुठं आहेत?" असा थेट सवाल करत त्यांनी पुरातत्त्व विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना जाब विचारला..रायगड बचाव समितीने संतप्त शब्दांत प्रशासनावर टीका केली आहे. "रायगड आमच्यासाठी पवित्र आहे. इथे महिलांनी उघड्यावर जावं का? तुमच्या घरातील महिलांना हेच सांगाल का?" असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. या वेळी संबंधित कर्मचाऱ्यांकडे कोणतंही समाधानकारक उत्तर नसल्याचं व्हिडीओमध्ये दिसून येत आहे. जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न आणि उडवाउडवीची उत्तरं यामुळे नागरिकांमध्ये संताप आणखी वाढला आहे..यासंदर्भात बोलताना, पर्यटकांसाठी उभारण्यात आलेली स्वच्छतागृहे तीन वर्षांपूर्वी बांधण्यात आली होती, मात्र ती कधीच सुरू करण्यात आलेली नाहीत. आज ती मोडकळीस आलेल्या अवस्थेत असून पुन्हा त्याच कामासाठी नव्याने निधी खर्च केला जात आहे. एकच काम दोन वेळा का करण्यात आले? असा सवाल रायगड विकास समितीकडून उपस्थित करण्यात आला आहे..दरम्यान, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्त्रीसन्मानासाठी लढा दिला. मात्र, आता किल्ले रायगडावरच आज महिलांना उघड्यावर शौचास जावं लागत असल्याचं वास्तव समोर आल्यानं प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर नेटकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे.