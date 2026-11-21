अलिबाग : अलिबाग-रेवदंडा मार्गावरील रस्त्याच्या कामाने आणखी एका नागरिकाचा बळी घेतला आहे. नागाव खारगल्ली येथे गुरुवारी (ता. १९) सार्यकाळी झालेल्या अपघातात बोरपाडा येथील प्रकाश भगत (वय ४८) यांचा मृत्यू झाला. रस्त्याच्या कामासाठी ठेवलेल्या मातीच्या ढिगाऱ्याचा अंदाज न आल्याने दुचाकी २० फूट खाली कोसळून दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाला. यावेळी घटनास्थळी संबंधित ठेकेदाराचा एकही कामगार उपस्थित नसल्याची माहिती समोर आली आहे..अलिबाग तालुक्यात एमएसआयडीसीमार्फत काँक्रिटीकरण आणि रस्ते रुंदीकरणाची कामे सुरू आहेत. मात्र, या कामांमध्ये सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांचा अभाव असल्याने वारंवार अपघात होत आहेत. गुरुवारी सायंकाळी नागाव खारगल्ली येथे प्रकाश भगत दुचाकीवरून (एमएच ०६ बीए २३९४) घरी जात असताना मातीच्या ढिगाऱ्याचा अंदाज न आल्याने खड्ड्यात दुचाकीसह पडून त्यांचा मृत्यू झाला..धर्मांतराच्या पहिल्या गुन्ह्यात अटकपूर्व जामीन, बुरख्यातील छायाचित्र, लग्नपत्रिका पुरावा नाही; सत्र न्यायालयाचे निरीक्षण.ठेकेदाराच्या निष्काळजीपणामुळे हा अपघात घडल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. जखमी अवस्थेत त्यांना अलिबाग येथील जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले मात्र, डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. या अपघातानंतर तरी प्रशासनाने संबंधितांवर कारवाईची मागणी केली आहे..'कोंडीचा फटकारायगड जिल्ह्यामध्ये सुरू असलेली रस्त्यांची कामे आता नागरिकांच्या जीवावर उठत असल्याने 'असा विकास आम्हाला नको', अशी भावना नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. मुरूड येथे बांधकामासाठी खोदलेल्या खड्यात दुचाकी कोसळून वनरक्षक सूरज सुहास सारंगे यांचा झालेला मृत्यू, आरांश सुशील ठाकूर या अवघ्या दोन वर्षांच्या चिमुरड्याचा वाहतूक कोंडीत अडकल्याने उपचारासाठी झालेल्या विलंबामुळे झालेला मृत्यू आणि नागाव-खारगल्ली येथे मातीच्या ढिगाऱ्यामुळे प्रकाश भगत यांचा झालेला दुर्दैवी मृत्यू, या तीन घटनांमुळे नागरिकांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. रस्त्याची कामे संथ गतीने सुरू असल्याने अनेक व्यवसायानाही फटका बसल्याचे व्यापयऱ्यांनी सांगितले..मैत्रिणीने फसवलं, ३ नराधमांनी दारू पाजून १७ वर्षीय मुलीवर रात्रभर केले अत्याचार; बेशुद्ध झाल्यावर...; मुंबईतील धक्कादायक घटना."दररोज अपघात होत असतील तर याची जबाबदारी ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांनी स्वीकारलीच पाहिजे. नागरिकांच्या जीवाची किंमत मोजून झालेला विकास आम्हाला नको आहे."- हर्षदा मयेकर, सरपंच, नागाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.