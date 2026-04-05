Crime News: शिक्षकाचं दहावीच्या विद्यार्थ्यासोबत नको ते कृत्य, अंगावर झोपून अश्लील चाळे अन्...; घटनेनं रायगड हादरलं

रायगड : रायगडमध्ये धक्कादायक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. एका शिक्षकाने शिकवणीसाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्याचा विनयभंग केल्याची संतापजनक घटना घडली आहे. या प्रकरणी पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात आली असून, या घटनेमुळे गुरु-शिष्याच्या नात्याला काळिमा फासला असून परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे. .रायगड जिल्ह्यातील महाड तालुक्यात ही घटना घडली आहे. महाड येथील गांधी क्लासेस मधील शिक्षक सुनिल गांधी याने 10 वीमध्ये शिकत असणाऱ्या विध्यार्थ्याच्या गुप्तांगाला हात लावून त्यावर अत्याचार केला. इतकेच नव्हे तर शिक्षकाने विर्य पतन देखील केले. तथापि, पीडित मुलाने घडलेल्या सर्व घटनेबाबत पालकांना माहिती देताच आरोपी शिक्षकाविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे..नेमके प्रकरण काय?सन 2024 - 25 मधील ही घटना असून रायगड जिल्ह्यात महाड येथे खाजगी शिकवण देणाऱ्या गांधी क्लास येथे पीडित विद्यार्थी शिकवण घेत आहे. या क्लासचे मालक आणि शिक्षक सुनिल गांधी वर्षभरापासून पीडित मुलावर अत्याचार करत होता, अशी तक्रार पीडित विद्यार्थ्याने केली आहे. याध्ये आरोपी लिंग पिसाट शिक्षकाने मुलाच्या गुप्तांगाला हात लावला, विर्य पतन केले. त्याचबरोबर क्लासच्या वरती स्वतःच्या बेडरूममध्ये नेऊन अंगावर झोपून अश्लील चाळे केले असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे..दरम्यान, या प्रकरणी महाड शहर पोलीस ठाण्यात बालकांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण अधिनियमानुसार तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत.