Raigad Fort: शिवप्रेमी पर्यटकांसाठी आनंदाची बातमी! रायगडाची सफर आता चार मिनिटांत, दीड महिन्यानंतर रोपवे पुन्हा सुरू

महाड : रायगड किल्ल्यावर ये-जा करणाऱ्या शिवप्रेमी पर्यटकांसाठी आनंदाची बातमी असून, सुमारे दीड महिन्यापासून बंद असलेला रायगड रोपवे मंगळवार (ता. ३) पासून पुन्हा सुरू होणार आहे. त्यामुळे गेले काही दिवसांपासून शांत असलेला रायगड आता पुन्हा गजबजणार आहे..रायगड किल्ल्यावर जाण्यासाठी एक हजार ४०० पायऱ्या चढाव्या लागतात, यामुळे गड चढताना अनेकांची दमछाक होते. दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिकांनादेखील गड चढणे अवघड होत असते. यामुळे रायगडावर जाण्यासाठी रोपे वेची सुविधा करण्यात आल्याने केवळ चार मिनिटातच रायगडावर जाता येते, परंतु दरवर्षी रायगड रोप वेची हंगामपूर्व देखभाल, दुरुस्ती व तांत्रिक तपासणीची कामे करण्यात येत असतात..High Court: भारत धर्मनिरपेक्ष! दिया मिर्झाचा डिलीट केलेला व्हिडीओ पुन्हा शेअर करा; हायकोर्टानं भाजपला फटकारलं.अशाच प्रकारे देखभाल दुरुस्तीसाठी रायगड रोप वेची सेवा २१ सप्टेंबर ते १५ नोव्हेंबरपर्यंत तात्पुरती बंद करण्यात आली होती. गेल्या काही दिवसांपासून दुरुस्तीसाठी रोप वे बंद होते, त्यामुळे आता दुरुस्तीनंतर सुरू झाल्याने पर्यटनाला त्याचा फायदा होणार असल्याचेही सांगण्यात आले..पर्यटकांना फायदादेखभाल व दुरुस्तीची कामे तसेच आवश्यक सुरक्षा तपासण्या पूर्ण करून रोप वेची सेवा सोमवार (ता. १६) पासून पुन्हा सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते, परंतु ही कामे वेळेपूर्वीच पूर्ण झाल्याने आता ३ नोव्हेंबरपासून रायगड रोप वेची सेवा पूर्ववत करण्यात आलेली आहे. रायगड रोप वे प्रशासनाच्या वतीने राजेंद्र खातू यांनी ही माहिती दिली आहे. त्यामुळे ऐन दिवाळी हंगामात रायगडावर येणाऱ्या पर्यटकांना रोप वेचा फायदा घेणे शक्य होणार आहे..Mumbai News: ...ही न्यायाची थट्टा! भूखंडाचा ताबा देण्याचे म्हाडाला निर्देश, याचिकाकर्त्याला दिलासा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.